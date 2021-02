Koronavírus-járvány

Honvédkórház: 90 százalék feletti az egészségügyi dolgozók átoltottsága

A főigazgató nagyon nagy segítségnek nevezte, hogy az oltás miatt mindenkit be tudnak osztani a megfelelő munkára, amire szükség is van, hiszen elkezdődött a harmadik hullám. 2021.02.19 11:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bőven 90 százalék felett van az egészségügyi dolgozók átoltottsága a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban, így a koronavírus miatt hiányzások száma drasztikusan csökkent, sőt szinte nulla bizonyos osztályokon - nyilatkozta Wikonkál Norbert Miklós, az intézmény főigazgatója pénteken a közmédiának.



A főigazgató nagyon nagy segítségnek nevezte, hogy az oltás miatt mindenkit be tudnak osztani a megfelelő munkára, amire szükség is van, hiszen elkezdődött a harmadik hullám.



Jelezte azt is, hogy már az oltási terv szerint második, harmadik ütembe sorolt idős civileket oltják az intézményben, és rengetegen érkeznek hozzájuk.



Hozzátette, a kórházban Szputnyik és Pfizer-vakcinát használnak; a következő három napban 1100 orosz és több mint 2000 Pfizer-vakcinával oltanak majd.