Koronavírus-járvány

Orbán: felfutóban van a harmadik hullám, mindenki oltassa be magát!

A koronavírus-járvány harmadik hulláma felfutóban van, ezért az embereknek átgondoltan, nem indulatból kell dönteniük az oltásról, hiszen az életükbe is belekerülhet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



"Mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon, jelentkezzen, menjen be, oltassa be magát, ha lehet, fogadja el azt, amit éppen kínálnak neki" - mondta.



A kormányfő arról is beszélt, hogy az újraindításról szóló konzultációt egy nap alatt 120 ezren töltötték ki. Hangsúlyozta: az újraindításról szóló döntések felelőssége is természetesen a kormányé, de az a jó döntés, amelybe minél több embert vonnak be.



"Ha a harmadik hullámot le tudjuk törni, akkor jöhet az újraindítás" - jelentette ki Orbán Viktor.



Elmondta továbbá, hogy az EU tagállamai közül ma Magyarországon van a legtöbb, oltásra alkalmas vakcina. Ezzel kapcsolatban megismételte: Magyarországon egy hozzá hasonló méretű államhoz képest májusra 3,5 millióval több embert fognak beoltani, mert "mi nemcsak az uniós, egyébként akadozó vakcinaellátásra támaszkodunk, hanem saját beszerzési forrásokat is működtetünk".

Az orosz és kínai vakcinát nyomják

Kifejtette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már novemberben jelezte, "vakcinaverseny" lesz a világban, ezért javasolta, hogy Magyarország világszerte tárgyaljon, hogy a fellépő vakcinahiány ellenére itt biztosan legyen elég oltóanyag. Ezért kezdtek tárgyalni az oroszokkal és a kínaiakkal - mondta, megjegyezve: az nem nagyon érdekli, mit szólnak ehhez a többiek, mert egy lépéssel mindig előttük kell menni.



Rámutatott, "most már a németektől kezdve mindenki" az orosz vakcina befogadásán dolgozik, és arra számít, eljön a pillanat, amikor majd a kínain is dolgozni fognak, "legyünk ebben biztosak".



Arra a kérdésre, mikortól lehet használni majd Magyarországon a kínai vakcinát, a kormányfő azt felelte: Müller Cecília országos tisztifőorvostól azt a választ kapta, "jól halad".



A rádióműsorban Orbán Viktor kiemelte ugyanakkor, hogy "egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk", meredeken emelkednek a koronavírus-járvány számai, a tendencia különösen rossz.



Az új koronavírus-adatokat ismertetve kifejtette: az új fertőzöttek száma 3093, 110-en elhunytak - az ő átlagéletkoruk 75,6 év -, a kórházban lévők száma is folyamatosan nő, jelenleg 4024-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 352-en.



"Az dönti el a sorsunkat", hogy a beoltottak vagy a harmadik hullám görbéje lesz gyorsabb: ha az oltások gyorsabbak lesznek és többen kérik, akkor "életeket nyerünk", ha viszont a harmadik hullám görbéje lesz erősebb, "életeket veszítünk" - fogalmazott a kormányfő.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar egészségügy kiválóan vizsgázott az elmúlt egy évben, kivételesen erős, rengeteg embert megmentett, és most is bírni fogja a terhelést.



Hozzátette, nagyok a tartalékok, ha most hirtelen 20 ezer embernek kellene koronavírus-megbetegedés miatt kórházi ellátást biztosítani, akkor erre "képesek lennénk".



Orbán Viktor közölte azt is: 391 821-en már megkapták legalább az első oltást, a számuk hamarosan felfut 441 ezerre, majd "egy nagy ugrás következik", mert 7-10 nap alatt 650 ezer embert fognak beoltani. A beoltottak száma március elején éri el az 1 millió 225 ezret, április elejére pedig a 2 millió 582 ezret. Így húsvétra az eddig regisztráltakat be tudják oltani - mondta.

Az oltáskor tudja meg, mit fog kapni

Arról is beszélt, hogy az oltáskor tájékoztatást adnak a vakcina fajtájáról, amit ha elfogad az illető, beoltják vele, ha viszont nem jó neki, akkor "megnyugtatjuk, hogy ezzel nem esett ki a beoltandók sorából", és majd értesítik, ha lesz olyan oltóanyag, amilyet szeretne.



Az ellenzéki kritikákra úgy reagált: a baloldal egy "hatalmi iskola, Lenintől, Rákosin át, Kádár Jánoson keresztül jön ez a politikai hagyomány (...), ha hatalomról van szó, a baloldal nem ismer könyörületet".



"Ha úgy gondolja a baloldal, hogy ő könnyebben kerül hatalomra, ha sikertelen a jobboldali-nemzeti kormány oltási programja, ha sikertelen a járvány kezelése, akkor ennek hangot is ad" - mondta, hozzáfűzve: a parlament hétfői ülésén is "sistergett a gyűlölet" körülötte. Egyúttal bántónak, sértőnek minősítette bohócnak nevezni a konzultáció kitöltőit.



Megjegyezte: a baloldal nyíltan megtagadta az együttműködést, de "most túlságosan messzire ment", hiszen emberéletekről van szó.



A V4 együttműködés megalakulásának 30. évfordulójáról szólva a miniszterelnök azt mondta: "ha összefogunk, mindannyian jobban fogunk járni, mindannyian gazdagabbak leszünk".



Úgy fogalmazott, stratégiai szerepe Szlovákiának van - Magyarország ugyanis csak vele határos a V4 országok közül, és Szlovákia köti össze Közép-Európa északi és déli részét -, "tőkesúlya" pedig a 40 milliós Lengyelországnak. Ezért minél nagyobb áteresztőképességű energiavezetékekkel és közlekedési útvonalakkal kell összekötni Lengyelországot és Magyarországot Szlovákián keresztül. Ezt alapvető magyar gazdasági stratégiai érdeknek nevezte.



Várhatóan az év végéig elkészül a Kassáig tartó útszakasz, de onnan még messze van Lengyelország, így azt a szakaszt is meg kell építeni, ha kell, akkor közösen - fejtette ki.



Arra is kitért, hogy a V4 tagállamai együttesen a legnagyobb gazdasági partnerei Németországnak, ez az országcsoport "az európai gazdaság lokomotívja".



Hosszú időn keresztül "mi védtük Európát" a külső veszélyekkel szemben, ám most megváltozott a helyzet, mert Nyugat-Európa beengedte a nem keresztény gyökerű kultúrákat, így ez a fajta nyomás már nem Közép-Európán keresztül érkezik, hanem máshonnan, mert "mi megépítettük a kerítést, megállítottuk a migrációt" - fejtette ki. De egy "okos nyugat-európai politikus" pontosan tudja, hogy egy erős Közép-Európa Nyugat-Európa stratégiai érdeke - összegzett.