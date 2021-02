Koronavírus-járvány

Dénes Tamás: szinte halálra dolgoztatják az ápolókat a Covid-osztályokon

A ReSzaSz elnöke úgy látja, szellemileg és lelkileg is tönkremennek azok a kollégái, akik a Covid-osztályokon dolgoznak, és biztos abban, hogy ezek az ápolók, nővérek fel fognak mondani. 2021.02.17

Megkapták az első emelt bérüket az egészségügyben dolgozók, márciustól pedig elkezdődik a hálapénz elfogadásának ellenőrzése is.



Dénes Tamás szerint számos kollégája elégedett, viszont mégis vannak olyan orvosok, akik elégedetlenek, mert a jelenlegi bértábla nem tesz különbséget szakterületek, hiányszakmák, nagyobb terhelésű szakmák között. A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének (ReSzaSz) elnöke az ATV Start című műsorában példaként hozta, hogy a jelenlegi bértábla szerint egy 20 éve dolgozó szívsebész ugyanannyit fog keresni, mint egy 20 éve, egy vidéki szakrendelőben dolgozó orvos.



Az ügyeleti béreket is emelni kell Dénes szerint, hiszen kialakult egy egyensúly a múltban.



"Azok a kollégák, akik a Covid-osztályokon dolgoznak, a terhelésük nem csökkent, és sok osztályvezető nem kér segítséget és halálra dolgoztatja - szinte szó szerint - az ott dolgozó ápolókat, nővéreket" - fogalmazott az orvos. "Egy Covid-osztályon dolgozó ápolónak 15-12 órás műszakot kell teljesítenie egy hónapban. Például dolgozik kedden, szerdán 12 órát napközben, a szerdája szabad, majd csütörtökön és pénteken éjjel, és lehet, hogy napközben vasárnap be kell, hogy menjen" - hozta fel példaként. "Ez már nem katonaság, hanem rabszolgaság" - jelentette ki. Mindez szerinte azért van, mert az osztályvezetők nem kérnek segítséget. "Látom, hogy szellemileg és lelkileg, hogy mennek tönkre a kollégák. Biztos, hogy amint feloldják a felmondási moratóriumot, el fognak menni. Ez nem a kormány, hanem az adott, rossz osztályvezető hibája, aki ezzel akarja bizonyítani, hogy igenis képes ezt a helyzetet megoldani" - mondta.



A szakszervezeti elnök szerint nem kellett volna az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, hiszen közalkalmazottakként is helytállnak, hivatásuknak tekintik a szakmájukat. "Lehet, hogy attól félt a kormány, hogy lesznek még a jövőben járványok, és szeretné, mint a katonákat úgy irányítani az orvosokat, ápolókat, de nem kell. Embernek kell minket tekinteni, tisztességes béreket kell adni" - fejtette ki.