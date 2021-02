Diplomácia

Orbán: össze kell tartani, ez a V4 sikerének titka

Ha a V4 a következő 30 évben is eredményt akar elérni, össze kell tartani, ez a siker titka - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Krakkóban, a visegrádi csoport csúcstalálkozóján.



A visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a V4 megalakulásának 30. évfordulója alkalmából egyeztetettek.



A tanácskozáson tartott sajtótájékoztatón Orbán Viktor a közmédia kérdésére kiemelte: hűség és szolidaritás kell ahhoz, hogy a V4 betölthesse a hivatását a jövőben is.



Úgy látja, Szlovákiának kulcsszerepe, stratégiai szerepe van az együttműködésben, ez a térkép alapján nyilvánvaló, de azért is, mert Magyarország csak Szlovákiával szomszédos a visegrádi országok közül. Közép-Európa északi és déli részét Szlovákia köti össze - tette hozzá.



A miniszterelnök hangsúlyozta: nagy jelentősége van, hogy továbbra is együtt maradjanak, egység legyen közöttük.



Kifejtette: most a 30. évfordulót ünnepelik, de több száz évre emlékeznek vissza, mert az első visegrádi együttműködést sok száz éve hozták létre a közép-európai államok akkori vezetői, és ez a történelmi távlat adja ezen együttműködés komolyságát. A térség sikeres, "ez adja a mostani együttműködésnek a történelmi távlat mellé a jelenkori érvényességét" - fogalmazott.



Orbán Viktor felidézte: 30 éve tagja volt annak a parlamentnek, amely felhatalmazást adott az akkori magyar kormánynak a visegrádi együttműködésre, emlékszik a vitákra, az emelkedett megszólalásokra, arra, amikor mindenki úgy gondolta, hogy a jövő a közép-európai együttműködésben van. Komoly bajok voltak akkor, de volt idejük és erejük, hogy az egyik első parlamenti gesztussal a közép-európai együttműködést erősítsék meg - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: ez az európai gazdaság legdinamikusabban fejlődő régiója.



A miniszterelnök a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni vakcina kérdéséről elmondta: Magyarországnak mindennél fontosabb szempont a gyorsaság, gyorsan kell vakcinát szerezni a megfelelő biztonsági előírások betartásával és hatékonysági garanciákkal, és az árnál fontosabb a gyorsaság.



Kijelentette: depolitizálni kellene a vakcina kérdését, mert vannak "geopolitikai viták, történelmi és ízlésbeli különbségek", de ezeket nem a vakcináról szóló vitában kell kifejezni. "Egyfajta vakcina van: az, amelyik gyorsan és hatékonyan meggyógyítja az embereket", és átpolitizálni ezt a kérdést, amikor emberek életéről van szó, felelőtlenség - mondta.



A kormányfő arról is beszélt, hogy a közép-európai országok tudják, hogy vannak náluk sokkal nagyobb országok, de azokkal is versenyképesek akarnak lenni, és ez akkor lehetséges, ha egy lépéssel megelőzik őket. Ezért most a válság utáni gazdasági újraindításról is beszéltek, és fontos megosztani egymással a politikai és gazdasági intézkedések tapasztalatait - mutatott rá.



Közölte: szoros konzultációra van szükség, mert az újraindítás nem au