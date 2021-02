Koronavírus-járvány

65 kilométert kellett volna utaznia egy idős férfinak, hogy megkapja a vakcinát

2021.02.17 09:45 ma.hu

Az etyeki rendelőben a 60 év alatti krónikus betegek oltás zajlik az AstraZeneca vakcinával. A 60 év feletti krónikus betegségben nem szenvedő pácienseknek viszont csaknem egy órát kell utazniuk, hogy megkaphassák a számukra kijelölt Pfizer vakcinát.



"Fehérvárra kell menni, Innen 65 km-re az oltóközpontba, mert közelebb nincs oltóközpont" - mondta az ATV Híradónak egy idős férfi. A férfi postai úton regisztrált az oltásra. Háziorvosa hétfőn értesítette, hogy 8 körül indul a busz Székesfehérvárra, a férfi értetlenül állt a helyzet előtt. Azt mondta, betegsége miatt nem tud ennyit utazni.



"Én mondtam, én nem tudok elmenni Fehérvárra, megvárom, amíg lehet más vakcinát kapni. Most azért kíváncsi leszek arra, hogy mikor kerülök sorra, mert azért csak 80 éves elmúltam. Bár már mondtam azt is magamban, nem fogom magam beoltatni. Csak nem akarok másokkal kiszúrni" - fogalmazott a férfi.



A Koronavírus Tájékoztatási Központ azt közölte: az oltópontokra történő szállítás megszervezése a háziorvosok feladata. Igény esetén betegszállítót is nekik kell intézni.