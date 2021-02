Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a külföldről hazatérőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk

A külföldről hazatérőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert közölte, hogy a karanténkötelezettség alóli mentesítést két negatív PCR-teszt birtokában kérhetik az utasok.



Az első ilyen vizsgálatként figyelembe veszik a schengeni tagállamok valamelyikében, az Egyesült Államokban vagy Kanadában végzett tesztet, de a második negatív eredményig fennáll a karanténkötelezettség - tudatta az alezredes. Hozzátette: azok, akik felgyógyultak a koronavírus-betegségből és ezt igazolni is tudják, hat hónapig mentesülnek a karanténkötelezettség alól.



Emlékeztetett: a Romániába személyforgalomban beutazó magyar állampolgárok mentesülnek a karanténkötelezettség alól, ha igazolják, hogy legkevesebb tíz nappal korábban megkapták a koronavírus elleni védőoltás második dózisát. Más országok is a védőoltás beadásának igazolásához kötik a karanténkötelezettség alóli mentesülést.



Ismertette azt is: a kormány előterjesztése alapján az Országgyűlés tárgyal a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításról. Hozzátette: a veszélyhelyzet meghosszabbítása jelentősen elősegíti a járvány elleni védekezéshez szükséges intézkedések végrehajtását.



Az alezredes tájékoztatása szerint hétfőn 126 emberrel szemben léptek fel a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt, így már 25 059-re emelkedett a szabálytalan maszkviselés miatt elrendelt intézkedések száma.



Kiss Róbert elmondta: 115-en az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen, egy ember a tömegközlekedés során mulasztott, tízen pedig üzletekben, bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 827 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214-szer az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 613 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be. A vendéglátóhelyen történő tartózkodás tilalmát hétfőn egy ember szegte meg, de az üzlethelyiség ideiglenes bezárására nem volt szükség - mondta az alezredes.



Közölte: az elmúlt napon a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 329 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás, majd a kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 38 685 emberrel szemben intézkedtek országszerte e szabályok megszegése miatt.



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 35-ször léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 11 885-ször intézkedtek.

Az elmúlt napon 7857 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Hétvégén 3559 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 20 224-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2056-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.