Koronavírus-járvány

Infektológus: elfáradtak az emberek, ezért nő a fertőzöttek száma

Persze ha pontosabb adatokat közölnének a fertőzöttekről, mint például, hogy milyen területeken fordulnak elő, hol vannak kontaktok, akkor a számok alapján többet is el lehetne mondani. 2021.02.15 13:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, meghalt 46 beteg, 1337-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon. Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint a koronavírus brit mutációja lehet a fertőzöttek számának növekedése mögött.



Pusztai Erzsébet az ATV Start című műsorában azt mondta: elképzelhető, hogy összefügg a brit mutánssal a számok növekedése. Az infektológus arról is szólt, hogy ha pontosabb adatokat közölnének a fertőzöttekről, mint például, hogy milyen területeken fordulnak elő, hol vannak kontaktok, akkor a számok alapján többet is el lehetne mondani.



A szakember szerint azonban félő, hogy a fertőzöttek számának növekedésében az emberek fáradtsága is közrejátszik: elegük lett a védekezésből, a távolságtartásból, azonban úgy látja, Budapesten továbbra is megfelelően hordják a maszkot az emberek.



Ezen még az sem segít, hogy Orbán Viktor a pénteki Kossuth rádiónak adott interjújában azt mondta, ha elkezdik használni a kínai vakcinát, húsvétra kétmillió embert tudnak beoltani. Pusztai szerint probléma, hogy nem lehet látni azt a szisztémát, amivel kétmillió embert be tudnának oltani. Azt is óriási problémának tartja, hogy a háziorvosokat terhelik azzal a feladattal, hogy öt darab oltást adjanak be, miközben szerinte oltóközpontokra lenne szükség, ahol 20-30-as csoportokban olthatnák az embereket. Az infektológus úgy látja, hogy az oltási hajlandóság csökkenése a kormány kommunikációja miatt van, mert „bevizsgálatlan, az unió által nem engedélyezett vakcinák ígérgetnek, hoznak”.



Elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinaszállítmányért - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfő hajnalban. „Ezt még meg kell vizsgálni. Egyelőre a kínai vakcina nincs megvizsgálva” – hívta fel a figyelmet az infektológus.



Mint mondta: Dél-Afrikában nem oltanak az Astrazenecával, mert arra a vírusvariánsra nem hat az oltóanyag.



Pusztai hallott olyan híreket, miszerint 80 ezer Pfizer vakcina érkezett, viszont azt nem lehet tudni, hogy hol vannak ezek az oltóanyagok. „A kormánynak tudnia kell, csak nem közli velünk, hogy mikor érnek ide az oltóanyagok” – mondta.



Arról is szólt, hogy hatalmas feladat egy ilyen oltási program megszervezése. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagot adassa be magának.