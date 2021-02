Koronavírus-járvány

György István: a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása folytatódik

Ezen a héten is a regisztrált idősek és a 60 év alatti, krónikus betegek oltása folytatódik - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



György István elmondta: a héten négy vakcinával oltanak, a Pfizerével, a Szputnyikkal, az Astra-Zenecáéval, a Modernáéval, és várják a kínai Sinopharm-vakcinát is.



A regisztrált legidősebbek a Pfizer és a Szputnyik vakcinát a kórházi oltópontokon kapják meg; a kedden érkező Pfizer-szállítmányból 40 ezer adagot adnak erre a célra. A kijelölt háziorvosi praxisok 8-8 embert szervezhetnek kórházi oltópontokra, ezzel 40 ezer idős ember oltására lesz lehetőség.



Ismertette: a felhasználásra már engedélyezett 20 ezer orosz oltóanyagot már nemcsak a budapesti, hanem a vidéki kórházi oltópontokra is kiszállítják. Erre az oltásra a háziorvosok 4-4, 60 év feletti, krónikus betegséggel nem küzdő idős embert választhatnak ki.