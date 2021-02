Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: már Magyarországon is terjed a brit vírusmutáns

Már Magyarországon is elkezdődött a koronavírus brit mutációjának közösségi terjedése, ezért is fontos a védőoltás - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.



Müller Cecília elmondta: míg néhány nappal ezelőtt még arról számolt be, hogy Magyarországon 33 ilyen esetet fedeztek fel, ma ez a szám már 69, és a fertőzéseknek csak egy része hozható összefüggésbe külföldi utazással.



Feltétlenül szorgalmazni kell a védettség kialakulását, addig, amíg még nem kell szembesülni a mutáns vírus által okozott fertőzések túl magas számával - tette hozzá.



A tisztifőorvos jelezte, pénteken megkezdődik az oltás az orosz Szputnyik V vakcinával Magyarországon. Első körben mintegy 2800 adag felhasználására van lehetőség, ezeket Budapesten a Dél-pesti Centrumkórházban, a Szent Imre és a Szent János kórházban, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház) adják be.