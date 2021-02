Család

Novák: az elmúlt tíz évben kétszeresére nőtt a házasságkötések száma

Az elmúlt tíz évben kétszeresére nőtt a házasságkötések száma, és folyamatosan emelkedik a gyermekvállalási kedv is - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön egy online konferencián.



Novák Katalin a házasság hete rendezvénysorozat részeként Család-karrier-egyensúly címmel tartott fórumon kiemelte: az elmúlt tíz év családbarát politikájának már láthatók az eredményei, hiszen negyven éve volt utoljára olyan magas a házasságkötések száma Magyarországon, mint tavaly; 2020-ban 140 ezer fiatal kötelezte el magát egymás mellett, míg tíz évvel korábban 70 ezren kötöttek házasságot.



Emellett az elmúlt években Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv az Európai Unió tagállamai közül - tette hozzá.



A miniszter kitért arra: a kormány azt szeretné, ha a fiatalok "minél bátrabban mondhatnának igent az életre és egymásra", ha nem lennének előttük anyagi akadályok. Ezért vezették be a babaváró támogatást, erről szól a családi adókedvezmény és a 25 év alattiak 2022-re tervezett személyijövedelemadó-mentessége.



A kormány célja, hogy aki megtalálta a párját, bátran mondhasson igent a közös életre, a családalapításra, és ne kelljen évekig halogatnia a döntést azért, mert nincsenek meg hozzá az anyagi feltételei.



Megjegyezte: a házasság sok szépséget, kihívást, sokszor nehézséget és néha bosszúságot is tartogat, de még mindig ez a valaha kitalált legjobb formája a békés együttélésnek és a gyermekvállalásnak.



Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a házasság hete rendezvénysorozat központi programjainak fővédnöke köszöntőjében azt mondta, az ember fizikai és lelki egyensúlyának megteremtését közösségben, szerencsés esetben a család oltalmában tanulja meg.



Mint mondta, hisz abban, hogy összhangba hozható a család és a munka, miközben vallja a család elsőbbségét.



Meglátása szerint a legszebb örömöt, az igazi kiteljesedést az adja meg az embernek, ha szeretettel gondoskodhat gyermekéről.



Ugyanakkor a házastársak egymást segítő kapcsolata "megteremtheti a család és munkahely közötti kényes egyensúlyt, sőt, a családból fakadó derű és remény támogathat bennünket a munkahelyen átélt sokféle stressz leküzdésében is" - mondta Herczegh Anita.