Koronavírus-járvány

Az MSZP tízezer forintos utalványt adna azoknak, akik beoltatják magukat

Tízezer forintos, a bajba jutott ágazatokban felhasználható utalványt adna az MSZP országgyűlési képviselője azoknak a magyar állampolgároknak, akik beoltatják magukat koronavírus ellen.



Molnár Zsolt - aki az MSZP pártigazgatója is - a szocialisták Facebook-oldalán közvetített szerdai online sajtótájékoztatón elmondta, az oltási utalványokat azokban az ágazatokban lehetne felhasználni, amelyeket a koronavírus-járvány miatti korlátozások és a kialakult válság különösen sújtott, ilyen például a vendéglátás, illetve egyes szolgáltatások.



Hozzátette: az utalvány nemcsak a bajba jutott ágazatokat, hanem az életek védelmét is segítené, hiszen nagyon fontos, hogy minél többen beoltassák magukat.



Az ellenzéki politikus szerint az utalvány közel 100 milliárd forintot juttathatna a válság sújtotta ágazatokba.



Molnár Zsolt mindenkit a koronavírus elleni vakcina beadatására biztatott, mondván, így lehet visszatérni a normális élethez.



Megismételte az MSZP korábbi javaslatait is, amelyek szerint az álláskeresési járadék időtartamát kilenc hónapra kell emelni és az igazoltan koronavírusos betegeknek 100 százalékos táppénzt kell biztosítani.