Állati

A közönség dönthet a budapesti állatkertben élő egyik óriásvidra-kölyök nevéről

A közönség dönthet a budapesti állatkertben élő egyik óriásvidra-kölyök nevéről, a négyhónapos emlős nevére kedd éjfélig szavazhatnak az érdeklődők az intézmény honlapján - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteken az MTI-vel.



Szépen fejlődnek a budapesti állatkertben ősszel született óriásvidra-kölykök, az egyik emlősnek a gondozók már nevet is választottak, a másik állat nevének kiválasztásához a közönség segítségét kéri a városligeti intézmény. A hazánkban csak itt látható ritka állatokról most újabb kisfilmet tettek közzé. A felvételek a két óriásvidra-kölyök és szüleik mindennapjaiba engednek bepillantást - olvasható a közleményben.



Mint írják, a lipcsei születésű anya, Cumana és a madridi születésű apa, Madidi neve is egy-egy földrajzi névre vezethető vissza, ezért az intézmény munkatársai úgy gondolták, hogy a kicsiknek is ilyen típusú neveket érdemes keresni. A két kölyök közül az egyiknek az állatok gondozói választhattak nevet. A gondozók választása a Bahia névre esett, így nevezik Brazília egyik szövetségi államát is.



A másik állat nevének kiválasztásához a nagyközönség segítségét kérik. Az állatkert honlapján február 9. éjfélig többek között az Amboro (egy bolíviai nemzeti park neve); a Coari (egy város neve Brazília Amazonas szövetségi államában); valamint a Rewa (egy folyó neve Guyanában) nevekre lehet voksolni - emlékeztet a kommüniké.



A szavazás eredményét várhatóan február 10-én teszik majd közzé.



Az állatkertekben igen ritkán látható, Dél-Amerikában őshonos óriásvidrák (Pteronura brasiliensis) a veszélyeztetett fajok közé tartoznak. Magyarországon egyedül a Fővárosi Állat- és Növénykertben élnek ilyen állatok, ahol még 2014-ben kezdtek el foglalkozni a tartásukkal. A városligeti intézmény nemcsak az állatok szaporításával járul hozzá a ritkuló faj megmentéséhez, hanem a 2019-ben egy visszatelepítési programban is részt vett - áll az összegzésben.