Novák: a gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét is növeljük - videó

2022 január elsejétől vezetik be a 25 év alattiak szja-mentességét, idén július elsejétől pedig emelkedik a csecsemőgondozási díj. 2021.02.04 11:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét is növeli a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége és a megemelt csecsemőgondozási díj - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.



A közösségi oldalára feltöltött videóban Novák Katalin emlékeztetett: 2022 január elsejétől vezetik be a 25 év alattiak szja-mentességét, idén július elsejétől pedig emelkedik a csecsemőgondozási díj. Ez a kettő kombinálható is egymással.



Így ha 25 év alatt vállal egy nő gyermeket, akkor ez az édesanya a gyermekvállalást követő félévben a bruttó keresetét fogja megkapni támogatásként.



Konkrét példaként említette, hogy egy 350 ezer forintos bruttó átlag fizetésű nő nettó keresete jelenleg 230 ezer forint körül van. Ha most szülne gyermeket, körülbelül 209 ezer forint nettó csecsemőgondozási díjat kapna. A csecsemőgondozási díj megemelése és a 25 év alattiak szja-mentességének bevezetése után szülő 25 év alatti nő a szülése utáni első félévben 350 ezer forintot fog hazavinni csecsemőgondozási díj jogcímén. Ez jelentősen meghaladja a korábbi, 230 ezer forintos nettó fizetését - tette hozzá Novák Katalin.



"Ez is olyan lehetőség amelyet a fiataloknak kínálunk. Ha most gondolkodnak a gyermekvállaláson, a családalapításon, akkor gondoljanak erre is" - fogalmazott a miniszter.