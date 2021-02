Koronavírus-járvány

Falra fújt felirattal üzent az Árkádnak egy elkeseredett bérlő, elvitték a rendőrök

Festékszóróval üzent kedden az Árkád Bevásárlóközpontnak egy elkeseredett bérlő, aki nem tudott megállapodni a pláza üzemeltetésével a koronavírus miatt felgyűlt tartozásainak átütemezéséről - számolt be a Telex.



A bevásárlóközpont a felmondási idő alatt gipszkartonfallal zárta le az üzlethelyiséget, Gyömbér Ákos, a Freshland franchise étteremhálózat egyik résztulajdonosa erre írta fel nagybetűkkel, hogy: "Mi is élni akarunk!! Engedjetek dolgozni!!!! 5 ember munkahelye ez!"



Már a felirat felfújása közben megjelentek a biztonsági őrök, akiknek a salátabár üzemeltetői jelezték, hogy szeretnének bejutni az üzlethelységbe, ugyanis úgy tudni, hogy a gipszkartonfal úgy került fel, hogy a bent tárolt tulajdonukhoz, még a romlandó alapanyagokhoz és áruhoz sem fértek hozzá, de készpénz és értékek is maradtak a helyiségben. A biztonsági szolgálat az üzemeltetéshez, az üzemeltetés pedig a jogi osztályra irányította Gyömbéréket, ott azonban éppen ebédszünet volt, így végül nem kaptak segítséget.



Mire Gyömbérék visszatértek az üzlethelyiséghez, a biztonsági őrök már rendőrökkel várták Gyömbért, akit a X. kerületi kapitányságra vittek rongálás miatt.



A férfi a kihallgatáskor elismerte a tettét, azt ugyanakkor vitatta, hogy ezzel rongált volna. "Nem tettem kárt a még le sem festett, félkész gipszkarton falban, csak egy réteg festék került fel rá, de volt helyreállítási szándékom" - mondta. Gyömbér azt is elmondta, hogy a Freshland álláspontja szerint a kizárás inkorrekt és jogszerűtlen volt, a festékszórózással pedig elsősorban azt akarta elérni, hogy le lehessen bontani a falat, és tovább működhessen az étterem, vagy ha ez nem is lehetséges, legalább az értékeiket és a romlandó alapanyagaikat kipakolhassák onnan.



A férfit a kihallgatás után elengedték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint jelenleg szabálysértési eljárás van ellene folyamatban.



A Telexnek egyébként Gyömbér azt is elmondta: bár szerinte okkal gyűlik a feszültség az egész vendéglátós szektorban a kilátástalan helyzet miatt, ő nem támogatja a járványügyi intézkedések megszegését, és semmilyen szabály- vagy törvényszegő tiltakozásban sem vett részt.