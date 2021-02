Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: már csaknem háromszorosa a beoltottak száma az aktív fertőzöttekének

Magyarországon folyamatos a védőoltások beadása, már csaknem háromszorosa a beoltottak száma az aktív fertőzöttekének - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta: az a cél, hogy a lehető leggyorsabban a legtöbb embert immunizálják, előrevéve a magas kockázatú csoportokat. Hozzátette: 75 807-en a már második védőoltást is megkapták.



Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy az aktív fertőzöttek száma napról napra csökken, jelenleg 85 313 beteget tartanak nyilván, közülük 3697-en szorulnak kórházi ápolásra, 269-en lélegeztetésre.



Müller Cecília kiemelte: már 272 284-en meggyógyultak a betegségből.



A héten elkezdődik az legidősebbek oltása, a háziorvosok már megkapták az oltásra előre regisztráló idősek névsorát, és a Moderna-vakcináját már kiszállították a kormányhivatalokhoz. Ebből kap majd 1080 háziorvosi praxis egy-egy ampullát, amelyből tíz-tíz ember oltható - ismertette.



Lehetőség van arra is, hogy más praxisokból hat-hat ember oltópontokon kapja meg az oltást. Az oltást kérők szállítását főként betegszállítókkal, adott esetben önkormányzati vagy családi segítséggel lehet megoldani - mondta a tisztifőorvos. Hozzátette: a betegszállítóknak részletes protokollt állított össze a mentőszolgálat; ebben az esetben az idősekkel betegkísérő megy, és ápoló is lesz velük.



Így összesen 40 ezer ember kaphat az elkövetkező napokban védőoltást - közölte.



Müller Cecília kitért arra, az oltásra érkezőknek érdemes úgy öltözködniük, hogy a felkar könnyen szabaddá tehető legyen, legyen náluk a beleegyező nyilatkozat, valamint inni- és néhány falat ennivaló is lehet az időseknél.



Kiemelte, mind a koronavirus.gov.hu, mind pedig a vakcinainfo.gov.hu honlapon megjelent egy, az idősek számára készített tájékoztató összeállítás, amely a leggyakrabban feltett kérdésekre ad választ.



A szakember megnyugtatott mindenkit, hogy aki most lemaradt erről az oltási körről vagy valamilyen okból nem oltható, az is megkapja majd a védőoltást a rendelkezésre álló vakcinák számának függvényében.



Müller Cecília beszámolt arról, hogy az emberi erőforrások minisztere - tekintettel a kedvező járványügyi helyzetre - újra engedélyezte az egynapos ellátások elvégzését. Ez alól csak a szájsebészeti és a fülészeti beavatkozások kivételek. Az egynapos beavatkozások előtt szükség van a műtét napjától számítva 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztre. Ezen kívül a műtét napján elvégeznek még egy, antigénalapú gyorstesztet is a betegnél.



A Pfizer és a Moderna készítményeiből eddig félmillió adag érkezett az országba, kedden az orosz Szputnyik V oltóanyagból pedig húszezer ember oltására elegendő mennyiség érkezett - ismertette.

Megemlítette, hogy az elismert Lancet című orvosi folyóiratban megjelent az orosz vakcina harmadik klinikai fázisának köztes vizsgálati jelentése, amely szerint 90 százalék feletti a készítmény hatékonysága és a vakcina biztonságos.



Jelezte, hogy számos más ország is egyre nagyobb érdeklődést mutat az unión kívülről beszerezhető vakcinák iránt.



Müller Cecília kérdésre válaszolva beszélt a Bamlanivimab nevű gyógyszer kórházi felhasználásáról is. Közölte, hogy ez a szer a koronavírus-fertőzés okozta megbetegedés kezdeti fázisában használható, és mivel Magyarországon korábban nem volt belőle, még csak két helyen alkalmazzák. A gyógyszer Magyarországra érkezett hétezer adagjából háromszázat a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet kapott. Ha az alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatok kedvezőek, akkor más intézmények is kapnak belőle - ismertette.



Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a laboratóriumi vizsgálatok eddig 22 esetben mutatták ki itthon a koronavírus brit mutánsát, dél-afrikai és brazil mutánst még nem találtak.