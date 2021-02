Koronavírus-járvány

Megint intézkedtek a rendőrök a Hősök terén tüntetőkkel szemben

Elsősorban figyelmeztetettek, de helyszíni bírságot is kiszabtak a rendőrök annak a rendezvénynek a résztvevőire, amelyet hétfőre hirdettek meg a Hősök terére - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy bár a február 1-jére bejelentett rendezvényt a szervező hivatalosan lemondta, de a közösségi médiában tovább buzdítottak a megjelenésre.



Hozzátették, ahogy vasárnap, hétfőn is főként csak figyelmeztették a "jogszabályellenes gyűlés helyszínén tartózkodókat"; a maszkhasználat szabályainak megsértése miatt hét résztvevőre helyszíni bírságot szabtak ki, tizenegy ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek.



"A gyűlés szervezőivel és a gyűlést tartókkal szemben" a Budapesti Rendőr-főkapitányág közigazgatási eljárást kezdeményezett - írták.



Hangsúlyozták, a járványügyi veszélyhelyzet miatt továbbra is tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni.