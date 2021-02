Koronavírus-járvány

Kiderült, mennyibe kerül az otthoni koronavírus-gyorsteszt

6490 és 7790 forint között kapható a magyar patikákban az első, otthon is használható koronavírus-gyorsteszt, írja a Startlap.



A lap szerint a svájci Biosynex egyszer használatos COVID-19 gyorstesztje hétfőn már több online patika kínálatában is szerepel, igaz, van, ahol még csak előrendelhető, és február 2-ára ígérik a várható beérkezését.



A svájci Biosynex termékével ujjbegyből vett vérből azonosíthatóak a múltban, tünetekkel vagy azok nélkül lezajlott fertőzések egyaránt. Ezen kívül azoknak is hasznos lehet, akik már megkapták a védőoltást a koronavírus ellen, de szeretnének meggyőződni arról, hogy kialakult a védettségük a fertőzéssel szemben.



A Biosynex Autotest Covid-19 teszt egy úgynevezett immunokromatográfiás teszt, ami az antitestek jelenlétét tudja kimutatni egy csepp ujjbegyvérből. Fontos megjegyezni, hogy mivel a szervezet vírusra adott válaszreakcióját mutatja ki, az éppen kezdődő fertőzést nem jelzi.



A teszt tartalmazza a vizsgálat elvégzésére alkalmas eszközöket, a teszteléshez az ujjbegyből vett vért és a reagens anyagot kell eljuttatni a tesztkazetta megfelelő részébe. A teszt eredménye tíz perc alatt megvan, a leolvasással legfeljebb húsz percet lehet várni. A pontossága megközelíti a 100 százalékot.