Koronavírus-járvány

M1: a vártnál kevesebb Moderna-vakcina érkezett vasárnap

Az M1 aktuális csatorna információi szerint a vártnál kevesebb Moderna-vakcina érkezett vasárnap Magyarországra.



A vasárnap esti Híradóban azt mondták: megérkezett a Hungaropharma budapesti telephelyére az újabb szállítmány az amerikai Moderna vakcinájából.



A tervek szerint a jövő héten a háziorvosok ebből kezdik meg azoknak a 89 évesnél idősebb embereknek a beoltását, akik regisztráltak a védőoltásra. Most viszont nem tudni, hány ember beoltására lesz elegendő a vasárnap érkezett vakcinamennyiség - jegyezték meg.



Mindenki értesítést kap majd, aki a következő napokban megkaphatja a védőoltást - tették hozzá.



Az M1-en azt is elmondták: aki jelentkezett az oltásra és hozzájárult ahhoz, hogy levélben értesítsék, szombaton levélben kapta meg a legfrissebb információkat. Ebben a Koronavírus Tájékoztatási Központ azt írta: a következő napokban megkezdődik a regisztráltak oltása. Elsőként a legidősebbek kaphatják meg a vakcinát, most már azok is, akik saját otthonukban élnek.



Őket a háziorvosuk keresi majd meg a regisztráció során megadott elérhetőségeken. A háziorvos dönt az oltás helyszínéről, ez lehet az idős ember otthona, a háziorvosi rendelő és kórházi oltópont is - ismertették.



A koronavirus.gov.hu vasárnap azt írta: 18 ezer adag Moderna-vakcina érkezése várható, a jövő héten az 1800 legnagyobb háziorvosi praxis ebből kap 1-1 ampullát, amely 10-10 regisztrált idős ember oltását teszi lehetővé, háziorvosonként.