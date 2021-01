Fejlesztés

Teljes körű élelmiszeripari fejlesztési rendszert tervez az Agrárminisztérium

Az élelmiszeripari támogatások ágazati igényeknek megfelelő kiírása érdekében online egyeztetéssorozatot indított az ágazat érdekképviseleti és szakmai szervezeteivel az Agrárminisztérium (AM).



Az AM pénteki közleménye szerint a csütörtökön megtartott első egyeztetés alkalmával Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: az agrártárca célja, hogy már 2021-ben új, az élelmiszeripar valós szükségleteire reflektáló pályázati lehetőségeket nyissanak meg a kormány által háromszorosára növelt vidékfejlesztési források felhasználásával.



Kiemelték: az élelmiszeripar támogatottsága a 2014-2020-as időszakban meghaladta a 400 milliárd forintot. Az ágazat támogatásáért és fejlesztéséért felelős agrártárca fő törekvése a Közös Agrárpolitika (Kap) jelenleg formálódó 2021-2027-es időszakra is a rendelkezésre álló forrásainak a maximalizálása és értéket teremtő felhasználása.



Az élelmiszeripari szereplők konkrét igényeinek megismerése érdekében az ágazat érdekképviseleti és szakmai szervezeteinek részvételével online megbeszélést kezdeményezett az AM, Bognár Lajos szakmai vezetésével.



Az országos főállatorvos az egyeztetés alkalmával kiemelte, hogy az új támogatási időszakban a fejlesztési eszközöket és kiírásokat a korábbi évek tapasztalataira és az ipar véleményére építve alakítják ki. A tanácskozáson a horizontális szervezetek - mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége - mellett a szakágazatok képviselői is kifejtették álláspontjukat. A résztvevők téma iránti elkötelezettségét tükrözi, hogy a főbb irányokat már az első egyeztetés során sikerült meghatározni. Ezek finomítása lesz a következő alkalmak feladata.



A továbbiakban az AM szakemberei pályázati felhívásokká fordítják át az élelmiszeripar szereplőivel közösen feltárt igényeket. Az elsődleges cél, hogy már az idei évben új lehetőségek álljanak az ágazat rendelkezésére: 2021 első félévében az élelmiszeripari mikro- és kisvállalkozások számára egy kisebb értékű, elsősorban eszközbeszerzésre irányuló pályázat, míg a második félévben a nagyobb vállalatok beruházásainak pályázata nyílhat meg - írta az AM.