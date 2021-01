Beruházás

Turisztikai fogadóközpont épül Tihanyban

Kiállító- és közösségi teret is magában foglaló turisztikai fogadóközpont épül Tihanyban a korábbi művelődési ház átalakításával - tájékoztatta pénteken az MTI-t a település polgármestere.



Tósoki Imre elmondta, hogy a háromszintes turisztikai központot 482 millió forintból alakítják ki. A munkálatok megkezdődtek, a létesítmény a tervek szerint év végére készül el.



Hozzátette, hogy a több Balaton környéki települést érintő, 3 milliárd forintos uniós fejlesztés részeként megvalósuló tihanyi beruházás keretében megújul a Visszhang-domb is.



Az új turisztikai fogadóközpont földszintjén a Tourinform iroda működik majd, az első és a második emeleten pedig kiállítóteret alakítanak ki, amely közösségi térként is használható lesz. A központba tervezett tárlat Tihany és a Balaton környékének egykori életét mutatja majd be akadálymentes környezetben.



A település 19. századi magtárát 1963-ban alakították át mozivá és kultúrházzá Callmeyer Ferenc építész tervei alapján. A jelenlegi felújítást követően az épület megőrzi műemlék jellegét - mondta Tósoki Imre.