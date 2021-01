Koronavírus-járvány

Volt országos tisztifőorvos a kínai vakcina engedélyezéséről: 'ez egy közbotrány, ami pillanatnyilag történik'

Engedélyezte a kínai Sinopharm vakcinát a magyar gyógyszerhatóság, ezután Szijjártó Péter bejelentette, a kormány 5 millió adag oltóanyagot vásárol. 2021.01.29 19:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy módosított kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a vakcinákra a gyógyszerhatóság szakértői vizsgálat nélkül bólintson rá. A volt országos tisztifőorvos úgy reagált: "közbotrány", ami történik. Az egészségügyi szakértő szerint pedig az OGYÉI kormányzati nyomásra engedélyezhette a vakcinát.



"Az engedélyezési eljárást felgyorsítandó, minden olyan, a világban alkalmazott vakcinát, amellyel több mint egymillió embert oltottak be, és amely egyébként veszélyhelyzeti engedélyt kapott, azt engedélyezzük" - Gulyás Gergely tegnap jelentette be, hogy módosítják a kormányrendeletet a vakcinabeszerzések engedélyeztetésénél, így ezentúl nem lesz szükség a magyar gyógyszerészeti hatóság vizsgálatára, a kínai vakcina ezzel ma zöld utat is kapott.



"Ma az OGYÉI kiadta az engedélyt a Sinopharm készítményére is" - mondta el az operatív törzs tájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Müller Cecília azt is közölte, hogy az NNK jövő hét végéig fejezi be a Szputynik készítményeinek vizsgálatát. Később Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírta a szerződést 5 millió adag Sinopharm oltóanyag vásárlásáról.



Az új jogszabály értelmében ezentúl használható itthon az az oltóanyag is, amelyet legalább három - köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt - államban engedélyeztek, és már legalább egymillió személynél alkalmazták. A behozott vakcinákat a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellenőrizni fogja.



"Világosan látjuk, hogy nem az OGYÉI engedélyezte, az OGYÉI csak azt a nyomást hajtotta végre, amelyet a külügyminiszter elrendelt számára" - mondta az ATV-nek Lantos Gabriella. Az egészségügyi szakértő azt mondta, az OGYÉI engedélyében már nem lehet megbízni, a kormány pedig hatalmas mennyiségű kártérítési pert vehet magára, ha kiderül, hogy a vakcina esetleg veszélyes bizonyos csoportokra.



"Minthogy nem volt hajlandó láthatóan az OGYÉi kiadni az engedélyt egy nap alatt erre a Sinopharm vakcinára, ezért hoztak egy rendeletet, hogy nem is kell, ezentúl a külügyminiszter mondja meg, hogy mire ad az OGYÉI engedélyt és nem a szakemberek, ez nagyon veszélyes precedens" - fogalmazott.



Falus Ferenc hasonlóan vélekedik, szerinte meg kéne várni az unió által engedélyezett vakcinákat.



"Szerintem ez egy közbotrány, ami pillanatnyilag történik, Orbán Viktor egy személyben átvette a fogyasztóvédelmi felügyelet és az egészségügyi hatóság minden jogkörét. Kockáztatja az ország lakosságának egészségét, hogy olyan oltóanyagokat szabadíthat az országra, amelyek hosszútávú következményeit a hatóságok nem vizsgálták meg megfelelően" - fogalmazott a volt országos tisztifőorvos.



"A Demokratikus Koalíció szerint döbbenetesen felelőtlen és veszélyes, hogy a kormány politikai nyomásgyakorlással csikar ki egy engedélyt egy Magyarországon és Európában soha nem vizsgált és tesztelt vakcinára" - ezt már Komáromi Zoltán háziorvos, egészségpolitikus mondta.

A MOK pedig közleményében az európai és hazai gyógyszerbiztonsági szabályok betartására hívta fel a kormány és az illetékes hatóságok figyelmét.



A regisztráció alapú oltás jövő héten kezdődik, eddig több mint 170 ezer ember kapott vakcinát. A KSH legfrissebb felméréséből egyébként az derül ki, hogy az oltási kedv javul. Míg szűk két hónapja az emberek 15%-a válaszolta azt, hogy beoltatná magát, a múlt héten ez 34 százalékra nőtt.



"A baloldal azt a kínai vakcinát támadja, amellyel az Egyesült Arab Emirátusoktól kezdve Szerbián át már több mint 1-millió embert, köztük vajdasági magyarokat, oltottak be" - így reagált a Fidesz a DK állításaira. A kormánypárt szerint Gyurcsány Ferencék azért ellenzik a kínai vakcinát, mert úgy gondolják, minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik.