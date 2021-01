Koronavírus-járvány

A BKK-nak 25,5 milliárd forintos a tavalyi menetdíjkiesése

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 25,5 milliárd forintos menetdíjkiesést könyvelt el 2020-ban, emellett 100 millió forintot költött a koronavírus-járvány elleni védekezésre.



A társaság pénteken az MTI-vel azt is közölte: a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel 2020-ban megközelítőleg 42 milliárd forint volt. Az előző évhez képest egyharmadával csökkent a bérletértékesítések száma, hiszen a távmunka és a digitális oktatás lehetővé tette az otthonmaradást.



Hozzátették, sokan ezért nem váltottak bérletet, hanem jeggyel utaztak, illetve a korábbiakban - főként a turisták körében nagy népszerűségnek örvendő - 24 órás jegyet is egyre többen vették igénybe.



Továbbá a 2020. január elseje óta igényelhető díjmentes utazást biztosító havi bérletet tavaly 70 ezer alkalommal váltották ki a regisztrált álláskeresők - írták.



Közleményükben emlékeztettek: a társaság két lépésben, szeptemberben és novemberben sűrítette a menetrendet a járvány elleni védekezés érdekében.



Munkanapokon 7 és 9 óra között, valamint délután 15 és 19 óra között Budapesten minden, forgalomba helyezhető közösségi közlekedési jármű az utakon van. A fővárosban mintegy 1200 autóbusz, 110 trolibusz, 480 villamos, és csaknem 75 metrószerelvény szállítja az utasokat - írták.



Kitértek arra is, hogy a BKK szolgáltatói hetente 26 millió forintot költenek fertőtlenítőszerekre.



A BKK emlékeztetett arra, hogy tavaly március közepén bevezették a 100 forintos havi díjú Mol Bubi bérletet, az érintésmentes online regisztrációt, valamint a kerékpárok szigorú fertőtlenítését. Az intézkedéseknek köszönhetően a városi kerékpározás népszerűsége is megugrott, 2020-ban már több mint 43 ezer bérletet váltottak - írták a közleményben, hozzátéve, hogy a közbringarendszer megújításának előkészítő munkálatai miatt november végén a Mol Bubi szolgáltatás átmenetileg leállt, tavasszal azonban egy korszerűbb, hatékonyabb közbringarendszer fogadja majd az ügyfeleket.