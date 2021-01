Beruházás

Fürjes szerint Budapest egyik legnagyobb parkja épül meg Csepelen

Megkezdődött a Csepeli Közpark építésének előkészítése, ami a maga 36 hektáros területével Budapest egyik legnagyobb parkja lesz - írta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára pénteken a Facebookon.



Fürjes Balázs bejegyzésében az áll, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ (BFK) pénteken megindította az Európai Unió hivatalos közbeszerzési értesítőjében a nyílt közbeszerzési eljárást az új észak-csepeli közpark tervezésére.



"Meggyőződésem, hogy a közlekedés-, különösen a közösségi-, azon belül is a kötöttpályás közlekedés fejlesztése és az otthonteremtés mellett a legfontosabb városfejlesztési feladat Budapesten a zöldítés. A minőségi zöldterület fejlesztése. Több és jobb minőségű közpark, lakossági sportpark létrehozása" - hangsúlyozta az államtitkár.



Hozzátette, a parkban nagy, szabad pihenőterek, tisztások, gyalogos- és kerékpárutak, sétányok, ösvények, közösségi sportpályák, illetve kertek, kültéri fitnesz, mászófalak, görpark, valamint padok is lesznek. Továbbá Duna-parti teraszokat, kiülőket, utcabútorokat és biciklis-gyalogos hidakat építenek ki.



"Mivel városi jelentőségű park lesz itt, a megközelíthetőségén is dolgozunk. Egyik oldalról a fejlesztés alatt álló és Kálvin térig hosszabbítandó csepeli hév és a Weiss Manfréd úti kerékpárút határolja, délről a jövőbeni Galvani-híd kapcsolódó körútja és a rajta futó villamos és kerékpárút, a Kis-Dunán keresztül Ferencváros fejlesztési területei felé pedig gyalogos és kerékpáros hidakat készítünk elő" - írta Fürjes Balázs.



Közölte azt is, a park egyik különlegessége az úgynevezett "wetland" kultúra lesz, ami egy, a csapadékvizet környezetbarát módon kezelő vizes élőhely.



A tervezési pályázat idén májusban zárul, a tervek, közösségi tervezésben és az önkormányzatokkal egyeztetve, két év alatt készülhetnek el - jelezte az államtitkár.