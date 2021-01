Koronavírus-járvány

Gulyás: Európa le van maradva az oltásokat illetően

A kormány a koronavírus-vakcinák engedélyezési eljárását felgyorsítandó arról döntött, hogy minden olyan, a világban alkalmazott oltás, amellyel több mint egymillió embert oltottak be és veszélyhelyzeti felhasználási engedélyt kapott, Magyarországon is megkaphatja ezt az engedélyt - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Gulyás Gergely hangsúlyozta ugyanakkor: ettől függetlenül az nem változik, hogy minden behozott vakcinát a felhasználást megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ külön is ellenőriz.



A miniszter kiemelte: Európa le van maradva az oltásokat illetően, a közös EU-s beszerzéstől nem várható, hogy a tömeges oltáshoz elegendő legyen. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság által is kitűzött 70 százalékos oltottsági szintet a lehető leghamarabb elérjük. Ehhez más vakcinákra is szükség van - tette hozzá a politikus, három olyan oltóanyagot említve - a brit AstraZenecát, az orosz Szputnyikot és a kínai Sinopharmot -, amelyből a kormány vásárolni próbál.