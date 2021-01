Karrier

Elindult a BKV álláshelyekről tájékoztató Facebook-oldala

Elindult a BKV tematikus, a társaságnál megpályázható nyitott munkakörökről naprakész tájékoztatást nyújtó Facebook-oldala - tájékoztatta a BKV csütörtökön az MTI-t.



A BKV Karrier az álláskeresésben, egy stabil, megbízható munkahely megtalálásában kíván segítséget nyújtani.



Az MTI-hez eljuttatott közleményben kiemelték, a BKV működése a koronavírus-járvány okozta válság ellenére is stabil és kiegyensúlyozott, munkavállalóik foglalkoztatásában és munkabérük kifizetésében nincs fennakadás.



A közleményben kitértek arra is, hogy az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is több mint ezer új munkavállalóval bővült a társaság.