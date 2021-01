Koronavírus-járvány

Karácsony: a kormánynak be kell számolnia a járvány és a gazdasági válság kezeléséről

A kormány a veszélyhelyzeti szabályozással teljes egészében magára vállalta a felelősséget a koronavírus-járvány és a gazdasági válság kezeléséért, ebből a felelősségből az elszámolás és beszámolás kötelessége is fakad - írta a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott: "Több mint 12 ezer elhunyt magyar ember és a gazdasági válság kezelésére szánt közpénzekkel kapcsolatos botrányok sora nem csak hogy indokolja, de elengedhetetlenné teszi, hogy az Országgyűlés elszámoltassa a kormányt." Hozzátette: ezért támogatja az ellenzéki pártszövetség által kezdeményezett vizsgálóbizottságok felállítását.



A főpolgármester szerint ideje tisztázni, mit és miért tesz a kormány, illetve az Európai Unió a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban.



Nem kétséges: az oltás a megoldás. Ez azon kevés állítások egyike, amelyben egyetért kormány és ellenzék. Abban is egyet kellene érteni, hiszen tudományosan is megalapozott tény: az oltásokhoz fűződő közbizalom erősítésének alapja a tényszerű, megalapozott, mindenfajta propagandától mentes tájékoztatás - írta Karácsony Gergely, aki szerint ezzel azonban hosszú hónapok óta adós a kormány.



Szerinte tisztázni szükséges azt is, ki és mit tett, vagy nem tett a járvány második hullámára való felkészülésben, miért alakultak ilyen tragikusan a halálozási adatok. Továbbá szerinte azonnali magyarázatot követel, miként fordulhat elő, hogy a gazdaságvédelemre szánt költségvetési források háromnegyede olyan célokra ment el, amelyeknek semmi közük a gazdaság, a munkahelyek, a dolgozók védelméhez.



Sok ezer vállalkozás érzi úgy, hogy a bajban magára hagyta őket a kormány, miközben közpénzek százmilliárdjaiból lett magánvagyon csak az elmúlt hónapokban - írta Karácsony Gergely.