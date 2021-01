Családpolitika

Novák: a 25 év alattiak szja-mentessége a fiatalok saját lábra állását segíti

MTI/Kékesi Donát

A 25 év alattiak 2022-re tervezett személyijövedelemadó-mentessége abban segít, hogy a fiatalok saját lábukra állva indulhassanak neki az életnek - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a kormányülés szünetében a Karmelita kolostorban újságírókkal.



Novák Katalin szerint ez azt jelenti, hogy a fiataloknak jövőre nagyjából 22 százalékkal emelkedhet a jövedelme. Ez átlagosan mintegy 40 ezer forintot is meghaladó havi megtakarítást jelent, éves szinten pedig félmillió forinttal emelheti jövedelmüket, így megtakarításaikat.



Közölte, számításaik szerint évente mintegy 280 ezer fiatalt érint majd a lehetőség a mostani foglalkoztatási adatokat figyelembe véve. A fiatalok szja-mentességét a kormány befektetésnek tekinti, és az éves szinten nagyjából mintegy 140 milliárd forintot jelent a költségvetés számára.



A családokért felelős tárca nélküli miniszter azt hangoztatta, a magyar fiatalok a fogantatás pillanatától a felnőtté váláson keresztül a családalapításon át, egész életükben számíthatnak a kormány segítségére.



Novák Katalin erre egyebek mellett a babakötvényt, az ingyenes bölcsődét, óvodát, iskolát említette, továbbá az első idegen nyelvi vizsga megszerzését, a kresz-tanfolyam elvégzését, valamint a továbbtanulóknak a diákhitel lehetőségét. Hozzátette: a családalapítás mellett elkötelezett fiatalok számíthatnak továbbá a babaváró támogatásra, a házassági és családi adókedvezményre, a családi otthonteremtési kedvezményre (csok) és számos más otthonteremtési támogatásra.



Közölte, a várhatóan 2022. január 1-jétől bevezetendő szja-mentességgel a kormány a családalapítás előtt álló fiatal felnőtteknek kíván segítséget nyújtani. Ilyen lehetőség csak Lengyelországon van, mi a lengyel példát követjük - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter.



Kérdésekre válaszolva azt mondta, azoknak a fiataloknak, akik eddig anyagi megfontolásból gondolkodtak külföldi munkavállalásban, várhatóan már kevésbé lesz az vonzó. Azt szeretnénk, ha minden magyar azt érezné, Magyarországon van a jövője, és itthon szeretne családot alapítani, gyereket nevelni, boldogulni, élni; a kormány erre kínál lehetőséget a különböző támogatásokkal - mondta Novák Katalin.



Közölte azt is, hogy az szja-mentességre vonatkozó jövedelem-határról még nem döntöttek, arról előbb a fiatalok érdekképviseleti szervezeteivel egyeztetnek; jelenleg még dolgoznak a benyújtandó törvényjavaslaton.



Orbán Viktor január 15-én a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában jelentette be, hogy legkésőbb 2022. január 1-jétől teljes jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak. A miniszterelnök azt mondta, ez körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül. Hozzátette, az átlagfizetésekig érdemes megadni a teljes adókedvezményt a fiataloknak.