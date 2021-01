Koronavírus-járvány

Szputnyik V: nem az került a fiolákba, mint amit a laborban ellenőriztek a hatóságok

A klinikai vizsgálatban nem ugyanolyan összetételű készítménnyel dolgoztak, mint ami most forgalomba kerülhet. Tény, hogy az OGYÉI szakértői mindössze néhány órát kaptak a gyártás ellenőrzésére. 2021.01.27 10:13 MTI



A bevizsgált kisebb mennyiségű készítmény és a tömegtermelés során előállított vakcina nem teljesen egyezik a dokumentációk szerint – értesült a Népszava. A lap szerint ezekre a felvetésekre is választ várt több szakértő, amikor az orosz Szputnyik V vakcina engedélyezése során kikérte álláspontjukat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).



Az sem segített a helyzeten, hogy az OGYÉI szakértői mindössze néhány órát kaptak a gyártás ellenőrzésére. A Népszava információi szerint a szakértők még az OGYÉI pozitív döntése (a vakcina jóváhagyása) előtt szóvá tették az orosz dokumentáció ellentmondásait, és azok alapján egy sor olyan kérdést vetettek fel, amely szerintük bizonytalanná teheti, hogy a Magyarországra érkező vakcina valóban használható-e az egyes célcsoportokban, illetve az alkalmazása milyen egészségügyi kockázatokkal járna.



A napokban derült ki, hogy az orosz Szputnyik V vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet az oltóanyag módosított alkalmazási útmutatásában óvatosságra intett a készítmény egyes súlyos betegségek esetén való alkalmazásával kapcsolatban, mivel ezen betegeknél még nem mérték fel a vakcina hatásait maradéktalanul.



A vakcina engedélyezése a nemzetközi normáknak megfelelően történt – válaszolta az RTL Klub kérdésére az OGYÉI.



A felkért tanácsadókat azonban a Népszava szerint meglepte az is, hogy aggályaik tisztázása előtt beszélt az OGYÉI főigazgatója arról, hogy az orosz vakcina dokumentációja megfelelő. Szentiványi Mátyás azt nyilatkozta a Magyar Hírlapnak, hogy rekordidő alatt, a megszokott 210 nap helyett bő két hónap alatt, megfeszített munkával vizsgálták a Szputnyik V-t. Átnézték a vaskos dossziét, videókonferenciát tartottak, helyszíni szemlén is részt vettek. „Összességében elmondható, sok kérdést tettünk föl – s ha nem feleltek volna rá, akkor most nem számolhatnánk be arról, hogy lezártuk az érintett vakcina vizsgálatát” – mondta akkor Szentiványi.



Hozzátette: "Az OGYÉI engedélye sem jelez mást, mint hogy a dokumentáció megfelelő. S még valami, amit nem lehet eleget hangsúlyozni: világosan ki kell mondani, hogy az OGYÉI szakmai szervezet, s bár az elmúlt időszakban – különösen az orosz vakcina kapcsán – a politika célkeresztjébe került, ennek ellenére itt csak és kizárólag tudományos munka folyik.”



Az engedély kiadása után volt olyan professzor, aki ki is lépett a vakcina értékelését végző a testületből, mert látva a következményeket feleslegesnek érezte a munkáját. Őt megkereste a lap, de aggályait nem kívánta a nyilvánossággal megosztani. Azt írta: ezzel kapcsolatban nincs mondanivalója. Egyelőre az OGYÉI sem reagált a Népszava kérdéseire.