Koronavírus-járvány

Kásler: az angliai mutáció ellen is hatékony készítményt engedélyeztek Magyarországon

Engedélyeztek Magyarországon egy, a koronavírus új típusú, angliai mutációja ellen is hatékony készítményt - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kedden a Facebook-oldalán. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel azt közölte: az egyik leghatékonyabb Covid-ellenes hatóanyag első szállítmánya szerdán érkezik.



Kásler Miklós bejegyzésében azt írta: Magyarország Európában elsőként alkalmazhatja az amerikai Eli Lilly gyógyszergyár által fejlesztett bamlanivimab nevű készítményt.



Kifejtette: kezdeményezésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2020. december 12-én engedélyezte a készítmény vészhelyzeti, ideiglenes alkalmazását, az operatív törzs pedig a beszerzését. Ennek nyomán a magyar kormány szerződhetett elsőként a gyártóval, így március végéig három ütemben összesen 6236 ampulla érkezik Magyarországra.



A bamlanivimab egy koronavírus-fertőzésből felgyógyult beteg vérplazmájából, molekuláris technikával készült monoklonális antitest. A gyógyszer alkalmazásával lényegében a fertőzés kezdeti állapotában lévő betegek passzív immunizációja történik meg ellenanyagok bejuttatása által - írta a miniszter.



Az Emmi közleménye szerint szerdán 2400, február második felében 2800, március második felében pedig 1000 dózist szállítanak Magyarországra a készítményből.



Kitértek arra is, hogy az első 300 dózist a koronavírussal fertőzött betegek ellátásában vezető szerepet játszó két országos gyógyintézetben, a Dél-pesti Centrumkórházban lévő Infektológiai Intézetben és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, utána pedig a többi nagy magyar kórházban alkalmazzák. A gyógyszer csak szakmailag ellenőrzött, felügyelt körülmények között adható be, alkalmazásához klinikai vizsgálatra nincs szükség, mert az már megtörtént - hangsúlyozták.



A minisztérium Kásler Miklós szavaira hivatkozva azt írta: az antitestalapú készítmény 70-75 százalékkal csökkenti a súlyosabb szövődmények kialakulását, így a betegek háromnegyedének állapota nem súlyosbodik, és kórházi felvétel sem szükséges.