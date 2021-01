Koronavírus-járvány

Megérkeztek Beregszászba a magyar kormány által Ukrajnának adományozott lélegeztetőgépek

2020 őszén Kárpátalja koronavírusos betegeket kezelő kórházait már ellátták 50 lélegeztetőgéppel, ezzel a szállítmánnyal pedig Ukrajna kilenc megyéjét segíti a magyar kormány. 2021.01.26 14:02 MTI

Megérkezett Beregszászba kedden a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével az a Budapestről indított, 50 lélegeztetőgépet tartalmazó szállítmány, amellyel a magyar kormány segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány elleni védekezésben.



A szállítmány hivatalos átadásán Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója arra emlékeztetett, hogy 2020 őszén Kárpátalja koronavírusos betegeket kezelő kórházait már ellátták 50 lélegeztetőgéppel, ezzel a szállítmánnyal pedig Ukrajna kilenc megyéjét segíti a magyar kormány. Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete kiemelte, hogy nemcsak a gépek eljuttatásában működött közre a szervezet, de megszervezték az életmentő eszközök beüzemelését is.



Anatolij Poloszkov, Kárpátalja megye nemrégiben kinevezett kormányzója a most támogatásban részesülő ukrajnai megyék vezetőinek nevében is köszönetet mondott a segítségért. "Kapcsolataink kiállták az idő próbáját, és a mi jó viszonyunk rendkívül hasznos mind Ukrajna, mind pedig Magyarország számára" - fogalmazott Kárpátalja megye vezetője.



A címlapfotó illusztráció.