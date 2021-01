Koronavírus-járvány

Operatív törzs: elegendő vakcina és sok ember beoltása után lehet enyhíteni a vendéglátóhelyek korlátozásain

Két vendéglátóhelyet ideiglenesen bezártak a hétvégén a járványügyi szabályok megsértése miatt, e szabályok bevezetése óta összesen 119 ilyen eset volt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón hétfőn.



"A védekezés közös ügyünk", a szabályok betartása a járvány elleni védekezés garanciája. A vendéglátóüzletekre vonatkozó korlátozásokat akkor lehet enyhíteni, ha megfelelő mennyiségű vakcina érkezik, és sok embert beoltanak - hívta fel a figyelmet Kiss Róbert. Hozzáfűzve: egyelőre együttműködést kérnek a vendéglátóhelyek tulajdonosaitól, üzemeltetőitől.



Közölte azt is, hogy a hétvégén a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 569 emberrel szemben, a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta pedig összesen 21 368 emberrel szemben intézkedtek.



Tájékoztatása szerint tömegközlekedési eszközökön, azok várakozóhelyein a szabálytalan maszkviselés miatt 31 esetben intézkedtek, kereskedelmi üzletekben, valamint bevásárlóközpontok területén pedig 36 emberrel szemben jártak el a rendőrök, mert nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 781 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 204 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 577 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be - mondta el Kiss Róbert.

Mint közölte, a hétvégén a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 1471 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. November 4-étől vezették be a kijárási korlátozást, amelyet november 11-étől a kijárási tilalom váltott fel. November 4-étől 29 503 alkalommal kellett intézkedniük a rendőröknek a szabályokat be nem tartókkal szemben.



A hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat: a korridorokon 184 rendőri intézkedés történt. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 10 345-szer intézkedtek.



Az alezredes beszámolt arról is, hogy kétórás várakozási idővel kell számolni a csanádpalotai, röszkei és tompai határátkelőhelyeken a teherforgalomban, a belépő oldalon.



A hétvégén 26 084 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. A hétvégén 5494 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 18 141-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1760-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette.



Kiss Róbert kitért arra is, hogy tavasz óta a járványüggyel összefüggésben 520 büntetőeljárást indítottak, eddig 100 gyanúsítottat hallgattak ki.



Kérdésre válaszolva közölte: a parkokban és zöldterületeken nem kell kötelezően a maszkot viselni, ugyanakkor a csoportosulások mellőzése, megfelelő távolság betartására kérte a kirándulókat.