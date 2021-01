Koronavírus-járvány

Szijjártó: Magyarország nemzeti érdeke, hogy felgyorsítsa a beoltást

Magyarország nemzeti érdeke, hogy felgyorsítsa a koronavírus elleni oltás folyamatát, és erre készen áll, a kérdés pusztán az, hogy mikor érkezik nagyobb mennyiségű oltóanyag az országba - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos ülése szünetében.



Szijjártó Péter magyar újságíróknak hangsúlyozta, a szükséges oltóanyagok biztosításához Magyarország nem várhat a központosított brüsszeli beszerzésre, ez ügyben a saját döntéseit is meg kell hoznia.



Kijelentette: választ kell adni arra a kérdésre, miként lehet, hogy a központosított brüsszeli vakcinabeszerzés "kudarca" mellett egyes brüsszeli bürokraták arra fordítják energiájuk jelentős részét, hogy támadják azokat az országokat, amelyek más oltóanyagforrások után is néznek.



Magyarország véleménye szerint az orosz oltóanyaggal kapcsolatos együttműködés fontos Európában - tette hozzá.



Mielőtt az Európai Unió oltóanyagot ad a partnerországoknak a járvány hatásainak Európa számára is kedvező enyhítésére, és miközben a keleti partnerekre és a nyugat-balkáni országokra is megkülönböztetett figyelmet fordít, választ kell adni arra a kérdésre is, hogy hogyan adjunk másoknak abból, amiből nekünk sincsen.



A külgazdasági és külügyminiszer Ukrajnával összefüggésben kiemelte: "Magyarország azt szeretné, ha az elmúlt időszakban lejtőre került kapcsolatrendszer romlását meg tudná állítani, és a kárpátaljai magyarság érdekében javulást tudnánk elérni".



Kijelentette: nem normális az az állapot, hogy egy kárpátaljai magyar európai parlamenti képviselő nem mer hazamenni karácsonyozni, mert felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet listájára, vagy az, hogy a kárpátaljai magyarokat képviselő párt irodáját és vezetőjének otthonát feldúlják házkutatás címén.



"Jó lenne, ha ebben a kérdésben megnyugtató előrelépést tudnánk elérni Ukrajnával" - fogalmazott.



Szijjártó Péter végezetül Magyarország és Japán gazdasági kapcsolataival összefüggésben arról beszélt, hogy a keleti nyitás politikája keretében Magyarország 25 százalékkal tudta növelni kereskedelmi forgalmát keleti irányba. Az elmúlt két évben keletről érkezett a legtöbb és a legmagasabb színvonalú technológiai szintű beruházás Magyarországra, amely nem lehetett volna lehetséges a japán beruházók folyamatos beruházók folyamatos Magyarország iránti érdeklődése nélkül - mondta.



A miniszter reményét fejezte ki, hogy komoly és valós tárgyalások indulhatnak az Európai Unió és a délkelet-ázsiai szabadkereskedelmi övezet között egy régiók közöti, mély és átfogó gazdasági és kereskedelmi együttműködésről, amely Európa és benne Magyarország javát is szolgálná.