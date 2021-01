Koronavírus-járvány

Meghalt 56 beteg, 844-gyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 56 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 844 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.



A kormányzati portálon azt írták: 360 418-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 12 024-re emelkedett, a gyógyultak száma 243 092.



Az aktív fertőzöttek száma 105 302-re csökkent. Kórházban 3814 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 247-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 18 141-en vannak, a mintavételek száma 3 062 132-re nőtt.



Kiemelték: eddig 146 695 embert oltottak be, közülük 9403-an már a második oltást is megkapták. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, melletük már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is megtörtént, de nagyon sok szociális intézmény még hátravan.



A harmadik körben a védőoltásra jelentkezett 89 év felettiek következnek. A védőoltás ingyenes és önkéntes, így mindenképpen érdemes regisztrálni - közölték, hozzátéve: a védőoltásra már több mint 1,7 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az oltási munkacsoport felkészült a tömeges oltásokra is, ha érkezik elég vakcina.



Az operatív törzs oltási munkacsoportot működtet, amely több verziót is felállított az oltáshoz, attól függően, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre. Oltópontonként számolnak a kórházi oltópontokkal, a járóbeteg-szakrendelőkkel, a háziorvosi rendelőkkel és szükség esetén akár a szavazóhelyeket is be lehet vonni.



Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac). Két gyártótól eddig összesen 165 ezer ember oltására elég vakcina érkezett Magyarországra (öt Pfizer- és egy Moderna-szállítmány).



A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és a korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Oroszországban egymillió ember oltására elég vakcina beszerzéséről kötött szerződést - fejtették ki, hangsúlyozva: "Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatékonyak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak".



Azt írták: a magyar járványügyi adatok kedvezőek, a védekezésnek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt, de több európai országban tovább nő a fertőzöttek száma. Ezért a jelenlegi védelmi intézkedések fenntartása és betartása továbbra is fontos.



Este 8 és reggel 5 óra között is kijárási tilalom van érvényben. Ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosnál nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.



Magán és családi rendezvények (például születésnap) - nem számítva a 14 év alattiakat - maximum 10 ember részvételével tarthatók meg.



Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig.



Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedést.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is azt kérik: kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - írták.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (67 068) és Pest megyében (44 819) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (20 389), Győr-Moson-Sopron (20 246) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (20 125). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (7777).

Forrás: koronavirus.gov.hu