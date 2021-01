Koronavírus-járvány

Megindulhat az Oroszországban gyártott vakcina Magyarországra

A vakcinának nincsen ideológiája, politikai nézete, a vakcinának csak megbízhatósága és hatékonysága van - emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton a közösségi oldalán megosztott videójában.



Hollik István emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában bejelentette, hogy a magyar hatóságok által engedélyezett, Oroszországban gyártott vakcina szállítása megindulhat Magyarországra.



Úgy fogalmazott: ma már egyre több uniós ország számára válik világossá, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés megbukott, az uniós országok vezetői egyre élesebben kritizálják az oltóanyag-beszerzés akadozását. Angela Merkel kancellár nemrég azt is bejelentette: a németek támogatják az orosz vakcina európai engedélyezését - mondta, hozzátéve, hogy a magyar baloldal az első pillanattól támadja a többoldalú vakcinabeszerzést, és a magyar szakhatóságokat.



Hollik István hangsúlyozva, hogy a járvány ellen csak a tömeges oltás jelent megoldást, azt mondta: az oltóanyagok megbízhatóságát és hatékonyságát a magyar szakemberek szigorúan ellenőrzik. Azonban a baloldal még ezt is támadja, "a vakcinákkal kapcsolatban hangulatot keltenek és bizalmatlanságot akarnak teremteni", amivel ráadásul az engedélyezést végző magyar szakemberek munkáját is támadják, mert úgy gondolják, "minél rosszabb az országnak, annál jobb a baloldalnak" - tette hozzá.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a baloldal a pártpolitikai érdekeikért ismét szembefordul a magyar emberek érdekeivel, és folytatják "a halálkampányt", amit a magyar baloldal újabb mélypontjának nevezett.