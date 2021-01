Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: továbbra is indokoltak a korlátozó intézkedések

Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de a korlátozó intézkedéseket továbbra is indokolt fenntartani - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.



Müller Cecília közölte: eddig 138 983 embert oltottak be, 5815-en már a második oltást is megkapták. Emlékeztetett: a védettség a második oltást követő 7-10 nap múlva alakul ki.



Mint mondta, a beoltottak aránya a teljes társadalomban még mindig nagyon alacsony, ezért minden óvintézkedést "szigorúan és következetesen alkalmazni kell".



Müller Cecília ismertette: a szennyvizek vizsgálata is kedvező tendenciát mutat. Győrben, Pécsen és Szombathelyen emelkedik, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben egyértelműen csökken, a többi városban stagnál és alacsony a szennyvízben mért víruskópiaszám.



Elmondta: folyamatosan figyelik a vírusmutációt is, hogy az eredményeket bevonják a magyar vakcinafejlesztésbe.



Örömteli hírnek nevezte, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megállapodást kötött Oroszországgal nagy mennyiségű Szputnyik V vakcina vásárlásáról.



"A föld négy sarkát is felkutatjuk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk védelemben részesíteni a magyar lakosságot" - fogalmazott az országos tisztifőorvos.