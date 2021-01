Koronavírus-járvány

Operatív törzs: szerdán 145-ször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkviselés miatt

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán 145 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már 20 618 rendőri fellépés történt szabálytalan maszkviselés miatt.



A maszkviseléssel kapcsolatos szerdai intézkedések közül 127 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott kötelezettségek be nem tartása miatt történt: 27 embert figyelmeztettek, 46 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki és 54 feljelentést tettek a rendőrök.



Emellett tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken négy emberrel, üzletekben és bevásárlóközpontokban 14 emberrel szemben léptek fel szerdán a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - tette hozzá Kiss Róbert.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 751 rendőri intézkedésre volt szükség. Ezek közül 201 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 550 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Közölte: szerdán a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 273 ember ellen intézkedtek a rendőrök. A november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom alatt már 27 645 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek szabályszegővel szemben - mondta.



Szerdán is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 46 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 10 098-szor intézkedtek.



Szerdán 8962 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket, és 2297 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. Jelenleg 19 932-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1862-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.