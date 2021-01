Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: az oltásnál továbbra is előnyt élveznek az egészségügyi dolgozók

Továbbra is előnyt élveznek az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni védőoltás beadási rendjében - mondta az országos tisztifőorvos a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte, hogy eddig 130 ezer ember kapta meg a vakcinát, közülük 120 ezren egészségügyi dolgozók. Azonban "még mindig nem teljes itt a létszám", ezért változatlanul arra kérte az érintetteket, hogy jelentkezzenek az immunizálásra. Fontos, hogy teljes körű védettséget élvezzen az első vonalban harcoló csoport - vélekedett.



Szerdán 36 ezer ember beoltására elegendő vakcina érkezett a Pfizertől, legközelebb egy hét múlva várható szállítmány - közölte az országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy ezt a mennyiséget gyorsan beadják majd.



Az oltások számának csak a vakcinaszállítmányok szabnak határt, ezért abban reménykednek, hogy egyre több oltóanyag kap engedélyt az Európai Unióban és így minél több ember beoltható lesz.



"Minden területet felkutatunk az unión belül és kívül, ezért vizsgáljuk az orosz és kínai vakcinákat is. Reméljük, hogy a közeljövőben megnyílik az alakom a tömeges oltások elkezdéséhez, mert csak ez fog elvezetni a (járványügyi) korlátozások feloldásához" - fogalmazott.



Müller Cecília örömét fejezte ki, hogy felmérések szerint egyre többen bíznak a védőoltásban és egyre többen igénylik. Eddig 1 millió 755 ezren regisztráltak már az oltásra: 1,1 millióan interneten, 655 ezren postai úton küldték be regisztrációs igényüket. Ez mutatja azt is, hogy az emberek felismerték az oltás fontosságát, hiszen mindenki szeretné visszakapni korábbi megszokott életét - mondta.



A tisztifőorvos jelezte, az egészségügyi dolgozók és a szociális intézményben lakók és dolgozók után szeretnék elkezdeni a 89 évesnél idősebbek oltását. Őket elsősorban otthonukban keresi majd fel vagy a háziorvos, vagy egy oltócsoport. Hozzátette: felmérték, hogy mennyien tartoznak ehhez a korcsoporthoz, és közülük már tízezren jelezték, hogy szeretnének védőoltást. Müller Cecília kérte a családtagokat, segítsék az időseket a regisztrációban, postai levél visszaküldésében.



Arra a kérdésre, előfordulhat-e, hogy a nap végén a fel nem használt oltóanyagot "kiöntik", Müller Cecília azt válaszolta: "a vakcina manapság aranyat ér", ilyen nem fordulhat elő, az oltópontokon dolgozók jól tudják a feladatukat. Azért fontos az előjegyzés, hogy kiszámítható legyen az aznapra szánt vakcinamennyiség.



Az országos tisztifőorvos közölte: Magyarország 19,7 millió oltóanyagot kötött le különböző gyártóktól az unióban. A lekötéstől függetlenül a szállítás és az engedélyezés folyamata akadozik, nem elégíti ki a kívánt szükségletet - tette hozzá. "Sokkal többet szeretnénk és tudnánk oltani, de meg kell elégedni azzal, ami van" - fogalmazott.



A járványügyi adatokról szólva elmondta, azok kedvezően alakulnak, a vírusmutáns közösségi terjedését még nem észlelték.

"Nyílik az olló" az aktív fertőzöttek és a gyógyultak között, vagyis egyre többen gyógyulnak meg a fertőzésből - fogalmazott. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken: most 109 405 fertőzöttet tartanak nyilván, 233 232 ember pedig már felgyógyult a betegségből.



Koronavírussal összefüggésben 4218 embert ápolnak kórházba, közülük 294-en szorulnak lélegeztetőgépre - ismertette.