Kultúra

SZFE - Felkérték a jövő tanévben induló osztályok vezetőit

Az osztályfőnökök a magyar színházi élet elismert személyiségei, akik nagy ambícióval és izgalmas tervekkel várják a megújuló egyetem hallgatóit. 2021.01.19 18:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felkérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2021/2022-es tanévben induló osztályainak vezetőit - közölte az intézmény az MTI-vel.



Mint hangsúlyozzák, az osztályfőnökök a magyar színházi élet elismert személyiségei, akik nagy ambícióval és izgalmas tervekkel várják a megújuló egyetem hallgatóit.



Az egyetem Sinkovits Imre Színházművészeti Intézetének vezetője, Bodolay Géza által felkért osztályfőnökök öt osztályt indítanak. Az egyes osztályokat a hagyományoknak megfelelően 10-15 fővel tervezik - áll a közleményben.



Mint írják, a színházrendező osztályt Vidnyánszky Attila fogja vezetni, a Jászai Mari- és Kossuth-díjas rendező 2013 óta a Nemzeti Színház igazgatója, a magyar színházi élet egyik legjelentősebb alkotója. Osztályfőnöki teendőiben Pataki András, Jászai Mari- és Radnóti-díjas rendező, a Soproni Petőfi Színház igazgatója segíti majd.



A prózai színész osztály vezetője Szarvas József Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház társulatának tagja. Segítője Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, korábban a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, jelenleg a Nemzeti Színház színművésze. Szarvas József és Rátóti Zoltán egyaránt a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát, mindketten Kapás Dezső és Horvai István osztályában. Az osztály oktatásában részt vesz majd a Jászai Mari-díjas Méhes László színész, rendező is.



A prózai színész osztály gyakorlóhelye, mentorintézménye a Nemzeti Színház lesz. A következő tanévekben induló színészosztályok hasonlóképpen egy-egy színházhoz fognak kötődni, olyanhoz, amely kész és képes a diákok gyakorlati képzőhelyévé válni - áll a közleményben.



A színészhallgatók oktatásában Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színész is részt vesz majd, aki szintén Horvai-Kapás tanítvány volt a főiskolán.



A bábszínész osztály vezetője Lénárt András lesz, aki jelenleg is az egyetem óraadó tanára. A bábszínész osztályban tanítani fog többek között Szász Zsolt Blattner Géza-díjas rendező, fesztiválszervező, újságszerkesztő és Fabók Mancsi, akinek bábszínháza különleges színfoltja a hazai bábművészetnek - olvasható a közleményben.



A zenés színész osztály osztályfőnöke Kiss-B. Atilla, Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas operaénekes, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója. Munkáját Homonnay Zsolt operett-musical színész, rendező - 2012-ben az Év Musical Színésze - segíti majd, aki színészi diplomáját a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, rendezői diplomáját a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerezte. Énekes színészként számtalan színházban és produkcióban szerepelt sikerrel, mind az operett, mind a musical műfajában Magyarországon és külföldön egyaránt. A képzésben szerepet kap majd Földes Tamás Kaszás Attila-díjas színész, aki szintén a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerezte színészi diplomáját.

A zenés színész osztály mentorintézménye a Budapesti Operettszínház lesz.



A színházi rendezőasszisztens osztály felsőoktatási szakképzésben vesz részt, vezetője Gábor Sylvie rendező, játékmester, a Magyar Állami Operaház rendezőasszisztense. Segítője Péti Krisztina, a Veszprémi Petőfi Színház rendezőasszisztense, színháztörténész.



"Az SZFE megújulásának első elemeként új oktatási tereket alakítottunk ki, magunk mögött hagytuk a lepusztult, a '70-es évek szintjén és állapotában levő tantermeket. Megnöveltük a kollégiumi férőhelyek számát, amelyek az eddiginél jóval komfortosabbak lesznek" - olvasható a közleményben.



A megújítás második lépése az, hogy új színházak és új színházi szakemberek lépnek be az oktatásba, színesítve a képzési palettát - áll a közleményben.



Mint írják, hamarosan a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet és a Németh Antal Drámaelméleti Intézet által gondozott képzések 2021/2022 tanévre vonatkozó osztályfőnökeinek és oktatóinak neveit is ismertetik.



"A sajtóban megjelent, vélelmezett oktatói listák és különösen az új oktatókat lejáratni kívánó írások nem tántorítják el az egyetem vezetését az intézmény megújításának szándékától" - olvasható a közleményben.