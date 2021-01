Koronavírus-járvány

György István: felkészültünk a tömeges oltásokra

Az oltási munkacsoport folyamatosan dolgozik, követi az oltások menetét, a várható vakcinaszállítmányokat, és felkészült a tömeges oltásokra is - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.



György István hozzátette: egyedül a rendelkezésre álló vakcina mennyisége fékezi az oltást.



Eddig 129 689 ember kapott oltást Magyarországon, közülük 1643-nak már a másodikat is beadták. Döntő többségük egészségügyi dolgozó - ismertette.



Hozzátette, eddig szinte minden Magyarországra érkezett vakcinát felhasználtak, a következő szállítmány szerdán várható. Az 35 685 ember oltását teszi majd lehetővé, a következő szállítmányra újabb hetet kell várni.



Az államtitkár kiemelte: a Pfeizer jelezte, hogy a korábbinál kevesebb oltóanyagot szállít.



Az oltási munkacsoport, amint lehet, szeretné megkezdeni a lakosság tömeges oltását, de az nyilvánvaló, hogy ezt csak akkor tudják megtenni, ha van mivel oltani, ha van elegendő vakcina - mondta György István. Hozzátette: a brüsszeli, illetve az Európai Unió által szervezett beszerzés lassú, és kevésnek ígérkezik az országba érkező vakcina. Ezért az oltási munkacsoport teljes mértékben támogatja a kormánynak azt a szándékát, hogy "bárhol is elérhető biztonságos és hatásos vakcina a világban, azt meg kell venni".



György István közlése szerint lassabban tudnak haladni az oltásokkal, mint ahogy szeretnék, de a tömeges oltásra is felkészültek. Modellezték, hogy akár 1 millió embert is be tudnak oltani 2 nap alatt. Megjegyezte: növelni tudják az oltóközpontok számát, első körben a kórházakét 102-re, de 151 járóbeteg szakellátót és több mint 4401 háziorvosi rendelőt is be tudnak vonni. Arra is van terv, hogy szükség esetén a szavazóköri helyiségekkel bővítsék a helyszínek körét.



Több verziót is kidolgoztak az oltásokra attól függően, hogy mennyi vakcina érkezik Magyarországra, az ütemezett és a tömeges oltással is számolnak. Ha nagyobb mennyiségű oltóanyag érkezik az országba, akkor az ütemezett oltás mellett egy tömeges oltási hétvégét is tudnak szervezni - ismertette az államtitkár.



Felidézte: az oltási sorrendet már korábban nyilvánosságra hozták. Az egészségügyi dolgozók oltása rövidesen lezárul, zajlanak az oltások az idősotthonokban, ahol 90 intézményben 10 003 embert oltottak be eddig. Itt még nem végeztek, mivel 1900 bentlakásos intézményben kell oltaniuk, ahol előzetesen több mint 80 ezer ember jelezte igényét az oltásra. A harmadik körben a 60 év felettieket fogják oltani, első körben a 89 év felettieket, akik a háziorvosuktól kapják majd meg az oltást a háziorvosi rendelőben, illetve ha szükséges, otthonukban - mondta. Hozzátette: a krónikus betegekkel kezdik, majd azok is megkapják, akiknek nincs ismert alapbetegségük.

Elmondta: a háziorvosok megkapnak minden szükséges információt és a nagyobb praxisokhoz akár oltócsapatokat is tudnak küldeni. Hogy ez mikor történhet meg, az a vakcinabeérkezésektől függ.



Elmondta azt is, hogy megkezdődött a rend- és honvédelmi dolgozók igényfelmérése az oltásra. Külön csoportba sorolják a közigazgatásban az ügyfélszolgálati munkát végzőket, valamint a kritikus infrastruktúrákban dolgozókat, majd elérnek a 60 év feletti krónikus betegekhez és az egészségesekhez - mondta.



A hétvégén tartottak egy pilot programot, Békássy Szabolcs, az Országos Háziorvosi Kollégium vezetőjével egyeztetve Dunavarsányban letesztelték a háziorvosi rendelők oltási kapacitását, 120 családorvost oltottak be szervezetten és eredményesen. Ebből is látszik, hogy a háziorvosi praxisok is alkalmasak az oltási folyamatra - jelentette ki az államtitkár.



György István reagált Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes szavaira, aki szerint a kormány nem tudja megszervezni az idősotthonokban az oltásokat. Az államtitkár azt tanácsolta, kérdezzék meg azokat az idősotthonokat, ahol már oltottak, "ne a mentős Mari nénit kérdezzék, és ne vele készítsenek felvételt, hanem azokkal, akik már átestek az oltáson". Hozzátette: az intézményvezetők, a dolgozók és az idősotthonokban élők minden esetben gondosan előkészített, jól szervezett munkáról számoltak be. "Az ellenzék politikai haszonszerzésre kihasználja a hétköznapok minden percét, oltásellenes hangulatot keltenek, egyenesen oltásellenesek" - fogalmazott az államtitkár, aki szerint az ellenzéknek inkább azért kellene lobbiznia, hogy Brüsszel több vakcinát szállítson Magyarországra.