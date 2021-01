Családpolitika

Novák: megérkeztek az első igénylések az otthonfelújítási támogatásra

Megérkeztek az első igénylések a január 1-jén indult otthonfelújítási támogatásra - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Novák Katalin ismertetése szerint eddig mintegy harminc család nyújtotta be igényét a legfeljebb 3 millió forintos otthonfelújítási támogatásra. Emlékeztetett arra, hogy a támogatást a saját háztartásukban legalább egy gyermeket nevelő szülők kaphatják meg. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az otthonfelújítási támogatás a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, tehát az egyszülős családoknak is jár.



Közölte, az otthonfelújítási támogatás egyéni élethelyzetekre vonatkozó kérdéseire a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, call centerén és honlapján tudnak válaszolni a szakemberek.



A kormány azt szeretné, hogy Magyarországon mindenki saját tulajdonú otthonban élhessen, és a fiatalok minél jobb körülmények között alapíthassanak családot, vállalhassanak, nevelhessenek gyereket - hangoztatta a családokért felelős tárca nélküli miniszter.



Novák Katalin elmondta, egy friss kutatás szerint Magyarországon tíz emberből kilenc nagyon fontosnak mondta, hogy saját tulajdonú otthona legyen. Egy másik felmérés szerint pedig a megkérdezettek 64 százaléka tervezi otthona felújítását.



A miniszter ezekre utalva arra emlékeztetett, hogy a kormány az öt éve tartó otthonteremtési programmal az új otthonok megteremtését, míg a január 1-jével bevezetett felújítási programmal már a saját otthonok felújítását is támogatja.



Novák Katalin közölte, egy családot alapító pár ma már több tízmillió forint segítséget kaphat az otthonteremtéshez. A babaváró támogatással, a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) és az ehhez kapcsolódó 15 millió forintos kölcsönnel akár 30 millió forint támogatást is kaphatnak a fiatalok a magyar államtól - mondta.



Kitért arra is, hogy a kormány tervei szerint 2022. január 1-jétől a 25 év alattiak szja-mentességet kaphatnak munkajövedelmük után, és ez újabb támogatást jelent a fiataloknak. Jelezte, ehhez hasonló mentesség Lengyelországban működik.