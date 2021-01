Koronavírus-járvány

Jakab Ferenc a kínai vakcináról: nem rossz a hatékonysága, de a technológiája ma már elavultnak számít

70-75 százalékos hatékonysága van a kínai vakcinának, ami nem rossz - ezt mondta az ATV Híradónak Jakab Ferenc professzor. A virológus szerint minden vakcinának lehet mellékhatása, a kínai első generációs oltóanyagnak számít, amelyik erősebb mellékhatást válthat ki. Jakab Ferenc szerint a kínai vakcina technológiája a molekuláris biológia korszakában elavultnak tekinthető, de ha lezárulnak a 3. fázis klinikai kísérletei, és megkapja az engedélyeket, akkor egy abszolút jól működő vakcina jöhet létre.



Az elmúlt napokban több virológus és járványügyi szakember is úgy nyilatkozott, hogy a kínai vakcinák elmaradottak, technológiájuk messze van a Pfizer-BioNTech és a Moderna által gyártott oltásokétól. Jakab Ferenc professzor szerint még tartanak a viszgálatok, az eddigi eredmények alapján kevésbé hatékony a keletről érkező oltóanyag.



"Van hatékony jó vakcina és kevésbé hatékony, nem túl jó vakcina: a kínai vakcina jelen pillanatban a harmadik fázisú klinikai vizsgálatban tart.



Az első és a második fázis alapján azt lehet tudni, hogy kb. 70-75 százalékos a hatékonyság, ami nem mondható rossznak. Én azt gondolom, hogy abban az esetben hogyha a harmadik szintén klinikai fázisú eredmények is jól zárulnak, és mind az Európai Unió, mint pedig a hazai hatóság engedélyezi és bevizsgálja a vakcinát, akkor egy abszolút jól működő - persze nem a legmodernebb technológiával készült, de jól működő - vakcina lehet" - nyilatkozta az ATV Híradójának Jakab Ferenc virológus professzor (PTE).



Jakab szerint az tény hogy a kinai vakcina már egy elavult technológiával készült oltóanyag, de ettől még hatásos lehet.



"Minden vakcinának lehet mellékhatása. Természetes, hogy az első generációs vakcináknak kicsit nagyobb, hiszen ezek a vakcinák tartalmaztak egy úgynevezett adjuvánst, azaz hordozó vivőanyagot, amelyik erősebb mellékhatást válthat ki. Gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben ezzel a technológiával gyártották a vakcinákat: nem rossz, még egyszer mondom, csak a modell a molekuláris biológia korszakában már egy kicsit elavultnak tekinthető" - folytatta a szakértő.



A szakemberek azt állítják, amíg az Európai Unió nem engedélyezi a kínai vakcinát, addig azt beadni nem lehet. Az orvosok szerint a kinai oltóanyag is képes arra hogy bárkit megmentsen az intenzív osztálytól vagy épp a lélegeztető géptől.