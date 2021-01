Koronavírus-járvány

Immunológus a kínai oltóanyagról: más a vakcina, de a technológia ugyanaz

A kínai vakcinával kapcsolatban leszögezte, hogy az orosz és a kínai szakemberek is ugyanott tanulnak - Európában vagy Amerikában -, ahol más vakcinák fejlesztői. 2021.01.18 16:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dániában is felbukkant az új koronavírus sokkal fertőzőbb dél-afrikai változata, ráadásul emelkedik az Egyesült Királyságból származó, különösen gyorsan terjedő mutáció által okozott fertőzések száma.



Minél jobban terjed ez a vírus, annál könnyebben mutálódik - erről Lisziewicz Julianna beszélt az ATV Start című műsorában. Az immunológus elmondása szerint a vírus legjobban ott mutálódik, ahol a vakcinák a legjobban hatnak, tehát a tüskefehérjében. Lisziewicz szerint a már meglévő oltóanyagokat pár hét alatt át lehet alakítani úgy, hogy hatásosak legyenek a mutációra. Úgy gondolja, hogy ha a dél-afrikai mutáció elterjed, hamar lesz ellene oltóanyag.



A kínai vakcinával kapcsolatban leszögezte, hogy az orosz és a kínai szakemberek is ugyanott tanulnak - Európában vagy Amerikában -, ahol más vakcinák fejlesztői. Hozzátette, hogy más a vakcina, de a technológia ugyanaz. Szerinte az orosz és a kínai vakcina azért sincs elfogadva, mert nem kértek rá engedélyt Európában. Az orosz vakcinát használják Brazíliában, a kínait Ázsiában.



"A kínaiak nem akarják feltétlenül Magyarországon vagy az Európai Unióban eladni az oltóanyagot. Van máshol is piac számukra. Mi szeretnénk tőlük behozni, ezért a magyar hatóságoknak kell dönteni" - mondta a műsorban az immunológus.



"Nem az a dilemma, hogy melyik vakcina lehet a jobb, hanem az, hogy van-e vagy nincs vakcina" - fogalmazott. Szerinte el kell dönteni, hogy mekkora a rizikó a kínai vakcinában és mi lehet az előnye.