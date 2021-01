Koronavírus-járvány

Kásler: újabb kétmilliárdos eszközbeszerzéssel segíti a kormány a védekezést

A kormány újabb kétmilliárd forintos eszközbeszerzéssel támogatta a koronavírus-járvány elleni védekezést az Egészséges Budapest Program keretében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfői online sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós közölte, ebből az összegből 735 orvostechnológiai eszközt - köztük kilenc fertőtlenítő mobilrobotot - és berendezést kapott tizenhét intézmény.



Az eszközlistát a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendkívüli igényeknek megfelelően állították össze, és kiemelt szempont volt, hogy a szükséges eszközök, berendezések szállítása és beüzemelése azonnal megtörténjen - tette hozzá.



A miniszter elmondta, beszereztek - többek között - tizenkét digitális mobil röntgent, százötven kórházi ágyat, két szülőágyat, tizenkét inkubátort, infúziós állványokat, fertőtlenítő és sterilizáló eszközöket, valamint számos kórtermi berendezési tárgyat. Vásároltak kilenc mobil fertőtlenítő robotot is, amelyek a legnagyobb hatékonysággal, fertőtlenítőszer használata nélkül, UV-fény kibocsátásával pusztítják el az összes ismert vírust, baktériumot és minden egyéb kórokozót, ideértve a koronavírust is.



A robot teljesen automatizált, emberi beavatkozás nélkül működik, szenzorai segítségével érzékeli és kikerüli az útjába kerülő akadályokat, miközben koncentrált UV-C fény kibocsátásával fertőtleníti a kiválasztott területet. Ezekből a robotokból most kilencet vásároltak, egy robot ára 38 millió forint - ismertette.



Kásler Miklós felidézte: 2017-ben indult el a főváros és Pest megye legjelentősebb egészségügyi fejlesztéseként az Egészséges Budapest Program (EBP). Ennek keretében az intézményrendszer megújítására és az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására hazai forrásból 2026-ig 700 milliárd forint jut.



A miniszter kiemelte, hogy a járvány elleni védekezés eddig megtett intézkedései mellett sem állt le az EBP, a fejlesztések folyamatosak: ennek egyik újabb állomása a most bejelentett orvosieszköz-beszerzés.