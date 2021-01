Önkormányzat

Karácsony: tájékoztató kampány Budapest helyzetéről

Több kerülettel közösen indít tájékoztató kampányt Budapest helyzetéről a fővárosi önkormányzat, az akcióval erősíteni kívánják a város közösségét és rábírnák a kormányt a megszorítások felfüggesztésére - jelentette be a főpolgármester hétfőn online sajtótájékoztatón.



Karácsony Gergely a kampány céljai között említette, hogy tájékoztatást adjanak a fővárosiaknak a közszolgáltatások működéséről, Budapest pénzügyi helyzete kapcsán világossá tegyék, aggódnak a közszolgáltatásokért, valamint erősítsék a közösséget. Hozzátette: azért is indítják a kampányt, hogy a budapestiek megmutassák erejüket "adott esetben a kormányzati intézkedésekkel szemben is", azért, hogy "rá tudjuk bírni közös erővel a kormányt" arra, hogy függessze fel a megszorításokat.



Budapest közösségének erejére "nagy szükségünk lesz a következő időszakban", hiszen továbbra is három válságjelenséggel kell küzdeni egyszerre: a koronavírus-járvány és a gazdasági válság mellett "az önkormányzatokat érintő kormányzati megszorításokkal" - hangsúlyozta a politikus.