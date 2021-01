Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: újabb, több mint 35 ezer ember beoltására elég vakcina érkezik

Újabb, 35 685 ember beoltására elegendő vakcina érkezik kedden a Pfizertől - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Müller Cecília hozzátette, ez a 61 tálcányi mennyiség valamivel kevesebb lesz, mint amire számítottak.



Közölte: eddig 129 860 embernek elég védőoltás érkezett az országba, és 123 188-an - köztük idősotthonok 10 003 lakója és dolgozója - kapták meg az oltást.



Beszámolt arról is, hogy a hétvégén a szociális ellátásban dolgozók tesztelésén 5920-an vettek részt, 0,7 százalékuknál, 41 embernél mutatták ki a fertőzést.



Müller Cecília a tájékoztatón az elmúlt nap járványügyi adatait kedvezőnek nevezve elmondta, ezer alá csökkent az újonnan felfedezett koronavírus-fertőzések száma, huszonnégy óra alatt 875 új fertőzöttet találtak. Jelenleg 4445 koronavírusos beteg szorul kórházi ellátásra, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen, a gyógyultak száma azonban már meghaladja az aktív fertőzöttekét: a járvány kezdete óta eddig 230 441-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma pedig 110 853 volt.



Utóbbi szám folyamatosan csökken, ami kedvező tendencia, de ez nem ad okot semmilyen lazításra, mivel a környező országokban ismét elkezdett emelkedni a betegek száma - hívta fel a figyelmet a szakember. Müller Cecília hozzátette, a járványkezelés "nagyon hatékony fegyvere" a védőoltás, és ha sokan oltatják be magukat, ez segít kilábalni a járványnak ebből a szakaszából. A tisztifőorvos egyben arra kérte az embereket, hogy lehetőség szerint minél többen regisztráljanak az oltásra. A cél, hogy - főként a veszélyeztetett, zárt közösségekben - magas legyen az átoltottság - mondta.



Müller Cecília az oltóanyagokról a hétvégén keringő "téves információkról" szólva arra kérte a lakosságot, bízzanak a magyar szakemberekben.



"Az oltási terv megvalósításához elegendő vakcinamennyiségre van szükség, ezért fontos, hogy az európai uniós forrásokon kívül egyéb területeket is megkeressünk, és kizárólag a biztonságos, hatékony vakcinákkal oltsunk Magyarországon" - jelentette ki.



A tisztifőorvos elmondta: a vizsgált kínai vakcina a teljes vírus elölt változatát tartalmazó vakcinák csoportjába tartozik, amelyek bevált oltóanyagok - ugyanúgy, mint például a gyermekbénulás és az influenza elleni nagyon hatásos oltás - és megbetegedést nem tudnak okozni.



Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília kifejtette, a kínai Sinopharm védőoltásának vizsgálata jelenleg is tart, a magyar szakemberek a gyártás helyszínen ellenőrzik a vakcina előállításának technológiáját, mert ez szükséges a hatósági engedély kiadásához.

"Csak hatásos és biztonságos vakcinára fogja kiadni a magyar egészségügyi hatóság az engedélyt" - jelentette ki a tisztifőorvos.



A koronavírus mutációival kapcsolatos kérdésre a szakember megerősítette, hogy a virológusok jelenlegi tudása szerint a vakcina hatékonyságát ezek a mutációk egyelőre nem befolyásolják. Megjegyezte, a vírus brit variánsa itthon egyelőre nem sokszorozta meg a fertőzöttek számát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ eddig négy, míg a Pécsi Tudományegyetem öt ember esetében mutatta ki ezt a koronavírus-mutációt.



Oroszországból háromezer ember beoltására alkalmas vakcinamennyiség érkezett, ezt egyelőre tárolják és vizsgálják - közölte Müller Cecília, megjegyezve, a minőségi vizsgálatok eddig "rendkívül biztatóak", a közeljövőben pedig - a kínai vakcinához hasonlóan - a gyártóhelyen biztosít lehetőséget az orosz fél az oltóanyag tanulmányozásra.