Koronavírus-járvány

Meghalt 87 beteg, 1438-cal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 87, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 1438 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.



A kormányzati portálon azt írták: 350 587-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 11 264-re emelkedett.



A gyógyultak száma 227 325, az aktív fertőzötteké 111 998. Kórházban 4408 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 328-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 24 874-en vannak, a mintavételek száma 2 936 435-re nőtt.



Kiemelték: a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy december 26. óta tart az egészségügyi dolgozók oltása. Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac) több tízmilliárd forint értékben. Ezekből még csak a Pfizer- és a Moderna-vakcina rendelkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével.



Eddig mintegy 130 ezer ember beoltásához elegendő oltóanyag érkezett az országba, amelynek nagy részét már felhasználták. A kormány azonban lassúnak tartja az uniós vakcinabeszerzést és szállítást, és úgy véli, hogy a magyar emberek egészségének és életének megóvásáért az EU-s vakcinabeszerzésen túl is szükséges oltóanyagok beszerzése. Ehhez a kormány kész további pénzügyi fedezetet biztosítani, az ezzel kapcsolatos feladatokkal pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert bízta meg. Az erről szóló kormányhatározat csütörtökön jelent meg - írták.



Közölték: eddig 112 847-en kaptak oltást, többségében egészségügyi dolgozók, és mintegy hétezer idősotthonban lakó és dolgozó is van közöttük. Hétvégén folytatódik a nagyobb létszámú idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása, a helyszínre érkező oltócsapatok mintegy háromezer embert terveznek beoltani a Moderna-vakcinával.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő hetekben újabb szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás az egészségügyben, az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további csoportoknál, majd pedig megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.



A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. A védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton eddig több mint egymillióan regisztráltak - tették hozzá.



Szombat-vasárnap zajlik a szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók gyorstesztelése is. A tesztelést a kormányhivatalok szervezik országszerte több mint 120 mintavételi ponton.

Kiemelten fontosnak nevezték az idősek és a krónikus betegek védelmét. Az időseket is arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására.



Magán- és családi - például születésnapi - rendezvények maximum 10 ember részvételével tarthatók, de a létszámba a 14 év alattiak nem számítanak bele.



Este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben.



Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedést.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatban eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendég ott csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhatnak.



Minden rendezvény - köztük a kulturális események - megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek, esküvők pedig csak lakodalom nélkül tarthatók meg. A közterületi parkolás ingyenes.



A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.



"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon" - írták. Ahhoz, hogy a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, a halasztható műtéteket felfüggesztették, az ellátásba bevont kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak számát bővítették.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (65 614) és Pest megyében (43 608) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (19 948), Győr-Moson-Sopron (19 863) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (19 599). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (7431).