Közlekedés

A BKK nem fogadja el a menetjegypapírra vonatkozó eljárást megsemmisítő döntést

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nem fogadja el, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a menetjegyek és bérletek nyomtatásához szükséges biztonsági hőpapír beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárását, amelyben a BKK az állami nyomda ajánlatát érvénytelennek nyilvánította; a társaság fellebbez a döntés ellen - közölte a BKK pénteken az MTI-vel.



A BKK a fővárosi önkormányzat megbízásából 2020. július 6-án indított közbeszerzési eljárást a hőpapír beszerzésére. A társaság a közbeszerzési eljárást megelőzően előzetes piaci konzultációt is lebonyolított a versenyhelyzet fokozása céljából - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben, amely szerint "a társasághoz beérkezett ajánlatok 10 százalékot meghaladó megtakarítást vetítettek előre a hatályos szerződéshez képest, emellett az új megajánlott hőpapírok az évente több százmillió forintos kárt okozó bérlethamisítás elleni hatékony fellépést is elősegítenék".



Mint írták, a nettó 2,3 milliárd forint keretösszegű eljárásban részt vett a Pátria Nyomda Zrt. - ÁNY Biztonsági Nyomda Nyrt. konzorciuma is, és a ajánlatok értékelését követően a konzorcium ajánlatát több érvénytelenségi ok, illetve hamis nyilatkozat megtétele miatt egy közbenső döntésével érvénytelenné nyilvánította a BKK.



Ezt követően a korábbi években többször nyertes konzorcium megtámadta a döntést. A KDB - bár a Pátria Nyomda Zrt. és az ÁNY Biztonsági Nyomda Nyrt. közös ajánlatának érvényességével, illetve a hamis nyilatkozat kérdésével kapcsolatban érdemben nem hozott határozatot - a közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját és a BKK addig meghozott döntéseit megsemmisítette, emellett 50 millió forintos bírságot szabott ki a társaságra - olvasható a kommünikében, amely szerint a "KDB ezzel a döntéssel ellehetetlenítette a BKK azon törekvését, hogy alacsonyabb áron, korszerűbb termékek szállítására kössön szerződést".



A BKK közölte: álláspontja szerint a KDB nem járt el kellő körültekintéssel, a kiszabott bírság pedig - egy folyamatban lévő, szerződéskötéssel még nem lezárt eljárásban - szokatlanul magas, ezért a döntést nem fogadja el. A KDB határozatával szemben felülvizsgálati eljárást kezdeményeznek - írták.