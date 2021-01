Horvátországi földrengés

Soltész: Petrinjában egy iskola, Zazinában egy templom felújításában vesz részt Magyarország

Az államtitkár felajánlotta továbbá, hogy a földrengés sújtotta területről kétszáz horvátországi gyermeknek a nyaraltatását is biztosítják Magyarországon. 2021.01.13 17:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Petrinjában egy iskola, Zazinában pedig egy katolikus templom felújításában vállal részt Magyarország - mondta Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a földrengés sújtotta közép-horvátországi Petrinjában szerdán, ahol Zdenko Lucic horvát külügyi államtitkárral meg is tekintette az épületeket.



Az MTI-nek telefonon nyilatkozva kiemelte: az iskola, ahová körülbelül 450 gyerek jár, súlyosan megsérült a földrengésben. A zazinai templom pedig, amelynek felújításában részt vesz Magyarország, Szent Miklós és Szent Vid temploma.



Szavai szerint abban bíznak, hogy a magyarországi segítség az itt élő több tízezer ember helyben maradását szolgálja. Egyrészt azért, mert ezek az emberek Horvátország legnehezebb sorsú, legszegényebb vidékén élnek, másrészt pedig azért, mert ragaszkodnak ahhoz a környezethez, ahol laknak, ahova a munkájuk köti őket - mondta.



Az államtitkár felajánlotta továbbá, hogy a földrengés sújtotta területről kétszáz horvátországi gyermeknek a nyaraltatását is biztosítják Magyarországon, amit a magyarországi Országos Horvát Önkormányzattal közösen bonyolítanak le.



"Itt, Közép-Európában a nemzetek igenis összetartoznak, és számíthatnak egymásra, pláne, ha valahol tragédia történik, akkor muszáj segítenünk, így a horvát barátainknak is" - húzta alá.



A magyar kormány segítségén túl január 20-ig a Mol Nyrt. felajánlásában 56 lakó- és szaniterkonténer is érkezik Petrinjára, ezekkel azokon a családokon segítenek, akik a földrengésben elvesztették otthonaikat - magyarázta az államtitkár.



Kiemelte továbbá a magyarországi egyházak, illetve karitatív szervezetek és civilek felajánlásait, valamint a magyarországi horvátok országos önkormányzatának támogatás és gyűjtését.



Szép kezdeményezésnek nevezte a Magyarországon "idegenlégiósként" tartózkodó horvát élvonalbeli sportolók összefogását is, akik besegítettek a gyűjtésbe.



Az államtitkárt Darinko Dumbovic, Petrinja polgármestere is fogadta, aki megköszönte a magyar támogatást, amely szavai szerint kiemelkedőnek számít mind gyorsaságban, mind mértékében.



Soltész Miklós szerint nagyon nagy a baj. Több mint 120 ezer ember életterét érintette a súlyos földrengés. Eddig 40 ezer épületről érkezett kárbejelentés, amelyek 20 százaléka életveszélyes - számolt be róla az államtitkár, aki Gordan Grlic Radman horvát külügyminiszterrel is találkozik Zágrábban.



December 28-án és 29-én két erősebb - 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű - földrengés rázta meg Közép-Horvátországot. A Petrinja és Sziszek közelében történt földmozgásoknak hét halálos áldozata és 28 sérültje van, és folyamatosak az utórengések. A károk nagyságáról egyelőre csak becslések állnak rendelkezésre. A horvát kormány január 4-én katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Sziszek-Monoszló megyét, valamint Zágráb és Károlyváros (Karlovac) megye egyes részeit.