Koronavírus-járvány

Rusvai: már biztosan jelen van Magyarországon is a mutáns koronavírus

Rusvai Miklós virológus szerint szerencsére egyre növekszik Magyarországon az oltási kedv, ami azért is fontos, mivel ha az oltási ütem nem gyorsítható, nem kerülhető el a harmadik hullám - mondta a szakember a Hír TV Magyarország extra című műsorában.



Szerinte nem a kedv, hanem a rendelkezésre álló mennyiségek szabnak korlátot a vakcinázásnak. Az oltási kedv egyre növekszik, köszönhetően annak, hogy már sokan megkapták a vakcinát, és látszik, hogy nincsenek olyan jellegű mellékhatások, amiktől tartani lehetne. A védőoltásnak köszönhetően a magas halálozási arány jelentősen javítható, azok számában is csökkenést várnak, akik kórházi kezelésre vagy lélegeztetőgépre szorulnak.



Rusvai Miklós elmondta, hogy az új technológiának köszönhetően, amelyet a Pfizer és a Moderna is alkalmaz a vakcinában, új távlatok nyílnak meg a különböző betegségekkel szembeni védekezésben is.



Ezt a fajta vakcinát sokkal gyorsabban lehet változtatni az adott vírusnak megfelelően. Hagyományos technológiával évekbe telhet egy új oltás lefejlesztése. A Pfizer és a Moderna oltóanyag közti különbség a szállításban és tárolásban mutatkozik meg leginkább. A Moderna vakcinája kevésbé bomlékony, így nem igényel olyan alacsony hőmérsékleten történő szállítást, tárolást.



A londoni mutáns vírustörzsről a virológus elmondta, hogy már biztoan jelen van az országban.



Eddig összesen 33 országban azonosították, köztük Szlovákiában is. A pozitív mintákat genetikai vizsgálatoknak vetik alá, így igyekeznek megtalálni az ezen vírustörzs által megfertőzött betegeket.