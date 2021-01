Koronavírus-járvány

Tartósélelmiszer-csomagokat kaptak a vérellátó munkatársai

MTI/Balogh Zoltán

Tartósélelmiszer-csomagokat ajánlott fel az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) munkatársainak a Joyce Meyer Ministries amerikai evangéliumi keresztény szervezet.



Gere József lelkipásztor, az egyházi szervezet magyarországi képviselője a keddi budapesti átadáson elmondta, az alapító Joyce Meyer a világ sok országában különböző adományokkal fejezi ki megbecsülését azok felé, akik a koronavírus-járvány elleni küzdelemben részt vesznek.



A csomagokat úgy állították össze, hogy azokban magyar manufaktúrák termékei vannak - tette hozzá.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke arról beszélt, folytatódik az a karitatív munka, ami a járvány kezdetén elindult.



Mint fogalmazott, a karitatív munka koordinálása során sok szép és felemelő mozzanat volt, az emberi felelősség megnyilvánulása, ami a keresztény embereket és felekezeteket még inkább arra sarkallta, hogy mindazok, akik rászorulnak vagy a rászorultakon segítenek, támogatást kapjanak.



"Nem mindig a sok tízmilliós értékek átadása a fontos, sokkal inkább az a lelkület, amivel az adakozók készülnek" - fogalmazott az államtitkár. Ez a 2,5 millió forint nagyságrendű támogatás is bizonyítja azt, hogy nemcsak a frontvonalban dolgozók munkája fontos, hanem azoké is, akik a másodvonalban dolgoznak - tette hozzá.



Soltész Miklós elmondta, hogy a NHKT tovább folytatja munkáját, az eddig felajánlásokat és az ez után érkezőket is eljuttatják a rászorultak, és azoknak a szervezeteknek, akik mások életéért sokat tesznek. Ez a munka kiterjed a környező országokra is.



Az államtitkár egyúttal köszönetet mondott azoknak a karitatív szervezeteknek, amelyek segítséget nyújtottak a horvátországi földrengés után.